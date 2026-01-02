新／遭持刀傷害！搶匪逆轉控告NANA「殺人未遂」公司不忍強硬回擊

記者林汝珊／台北報導

南韓女星NANA去年11月清晨在家中遭搶匪持刀闖入。（圖／采昌國際多媒體提供）

34歲韓國女星 NANA 去年11月清晨在家中遭遇持刀入侵事件，與母親雙雙受傷。不料搶匪如今卻反過來喊告「殺人未遂」，改口稱犯案時沒有持兇器，也沒有對被害人造成傷害。對此，NANA所屬公司也強硬回擊。

Nana遭持刀歹徒闖入，遭挨告「殺人未遂」，所屬公司強硬回擊。（圖／翻攝自IG）

NANA所屬經紀公司 Sublime 2日表示：「在針對 NANA 的強盜傷害事件中，經由調查機關徹底調查，已明確確認加害者的犯罪事實。」認為在加害者犯案過程中，NANA 與家人身心均受到嚴重傷害，因而產生的身體與精神痛苦至今仍持續，「儘管如此，加害者毫無反省之意，甚至另案對 NANA 提出告訴，利用受害者為知名人士的身分，進行反人道行為，造成二次傷害。」

Sublime 表示：「本公司將所屬藝人的權益保護視為最高原則，針對本案，將對加害者採取所有民事及刑事法律措施。未來也將以負責到底的態度，全力應對，避免藝人再遭受任何進一步傷害。」

