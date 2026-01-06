新／酒精殺不死！A肝疫情創9年新高 青壯年最多

疾管署今（6）日指出，去（2025）年A型肝炎累計477例確診，創下近9年來新高。（示意圖／pexels）





疾管署今（6）日指出，去（2025）年A型肝炎累計477例確診，創下近9年來新高，其中本土病例佔絕大多數，高達82.8%為男性，且集中在20至39歲的青壯年族群。

疾管署統計，去年累計急性病毒性A型肝炎477例病例，含本土447例及境外移入30例，其中本土病例數為近9年（2017至2025）累計數最高，以男性占82.8%為多，年齡層以30-39歲占36.2%最多，其次為20-29歲，占28.4%；去年本土病例自3月起上升，以7至11月病例數為多（每月介於50至65例），目前疫情持續。

疾管署提醒，A肝病毒生命力極強，耐高溫又耐低溫，且酒精對其無效，若只噴乾洗手無法殺菌，必須徹底用肥皂洗手、食物煮熟（加熱至85度以上至少1分鐘）、使用濃度1000ppm以上的漂白水消毒，並避免不安全性行為，才能阻斷傳染鏈。

至於流感疫情部分，疾管署指出，上週類流感門急診就診人次雖持平，但仍高達8.2萬人次，再增11例重症、5例死亡，本季累計死亡個案中，有近9成未接種疫苗。隨著寒流來襲氣溫驟降，加上農曆春節將至，人潮南來北往群聚，恐增加病毒傳播風險，家中有65歲以上長者及慢性病患務必提高警覺。

