新／野熊跑進日本機場！跑道緊急封閉中 飛機暫停起降

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，全台嚴加戒備中。中央氣象署預報員朱美霖今（11）日上午於最新一報的記者會中指出，「鳳凰」的路徑與上一報相比有略微偏南，在過去3個小時內強度並未有明顯變化，仍是「輕颱」，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。朱美霖表示，氣象署持續針對今年編號第26號颱風「鳳凰」發布海上陸上颱風警報，提醒今日是「鳳凰」逐漸接近台灣的過程，明、後兩天距離最靠近，並且有機會從西南沿海附近登陸，從台東出海，也因此對陸地附近會造成一些風雨上面的衝擊。定量降水12小時預報圖。（圖／氣象署提供）她提及，在共伴效應影響下，今日在北部、東半部持續都有一些比較明顯的雨勢出現，提醒這兩天，都要多留意強降雨與強風影響。風力預報趨勢。（圖／氣象署提供）朱美霖說，「鳳凰」今早11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里的海面上，與8時40分的上一報相比並未改變，主要是因為「鳳凰」在過去3個小時的移動路徑，較偏向北或西北的方向移動，強度並未有明顯變化，仍是「輕颱」，近中心最大風速每秒30公尺、七級風半徑約在220公里左右。重點提醒。（圖／氣象署提供）颱風警戒區域部分，海上包含台灣海峽、東南部海面、巴士海峽、東沙島海面；陸上警戒區域也未改變，包含南高屏地區與台東。她透露，氣象署在清晨5時至8時，針對「鳳凰」進行「飛機投落送」觀測，發現颱風的結構、強度上還是維持一定。從颱風路徑潛勢預報圖可見，朱美霖提及，「鳳凰」會逐漸接近台灣西南方海域，仍將以比較轉向東北的方向移動，明早大致上就會接近到西南方近海，而且將於傍晚至晚間左右登陸高屏附近，13日清晨左右從台東附近出海，與上一報相比的路徑有略微偏南，也因目前路徑較為偏西，登陸時間點也有略微延後一些。朱並強調，「鳳凰」在北上路徑與登陸過程都還是有些不確定性，氣象署會持續密切觀察，再提供最新的預報資訊；她也提醒，今日至13日凌晨前，「鳳凰」逐漸接近過程中，會帶來顯著風雨與浪的影響。原文出處：快新聞／鳳凰龜速慢慢行！恐拖到「這天」才出海 強度依舊維持輕颱 更多民視新聞報導最新／「鳳凰」進逼南台灣估12日觸陸 8縣市風雨達停班課標準旅客注意！鳳凰颱風逼近 台鐵曝「這一線」緊急停駛跳出舒適圈？新北萬里「卡皮巴拉飛身逃家」 颱風將至主人急尋

