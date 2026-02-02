新／金融掃黑！調查局掃蕩953不法公司 扣雙B、保時捷名車

法務部調查局今年一月執行金融掃黑專案共計掃蕩953間不法公司，統計犯罪金額高達321億元，共查扣賓士、保時捷、BMW等名車7輛、名錶、名牌包。（圖／翻攝畫面）





調查局一月執行「金融掃黑專案｣，共動員全台26個外站、千名調查官，針對跨國詐欺、利用人頭公司洗錢、金融機構詐貸等6大類金融犯罪執行掃蕩，較為特殊的是，調查局這次發現有詐團，與不肖記帳姓業者合謀設立222家人頭公司，再以第三方支付特約商店，向銀行申請虛擬帳戶供洗錢；另外更有律師事務所，在台申請信託專戶取信被害人，實則提供洗錢，本次掃蕩查獲不法公司共953間，犯罪金額更高達321億元。

為落實政府打擊不法集團濫用人頭公司犯罪之決心，法務部調查局今年1月1日至1月31日期間發動「金融掃黑專案」同步偵辦，掃蕩日益猖獗之犯罪集團以虛設行號方式濫用人頭公司遂行洗錢、電信網路詐欺、吸金詐欺、詐貸、證券詐欺、淘空公司資產、詐術逃漏稅捐等重大經濟犯罪。

調查局查扣現金。（圖／翻攝畫面）

本次調查局動員全臺26個外勤處站、千餘名調查官，共執行215案、搜索168處、約談725人、查獲不法公司953家、不法公司帳戶969個，犯罪金額達新臺幣321億3796萬餘元，另查扣賓士、保時捷、BMW等名車7輛、名錶、名牌包及銀行帳戶等不法所得達1億496萬元。

調查局查緝電信網路詐欺、詐貸、吸金、第三方支付及虛擬資產犯罪等重大經濟犯罪案件發現，不法集團常以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具，先利用人頭設立或取得公司或商號，假藉辦理停業公司或商號之負責人變更，進而申請開通企業憑證等帳戶功能，復假冒商業交易需求設定高額銀行帳戶網路交易額度，透由多層帳戶快速轉匯，規避司法機關凍結、查扣，藉此掩飾不法金流之來源與去向罪。

調查局查扣名錶、名牌包。（圖／翻攝畫面）

其中有詐團與不肖記帳業者合謀設立222家人頭公司，並仲介金主提供資金為人頭公司進行假驗資，再委託不知情之會計師進行資本額查核簽證，嗣公司完成設立登記後，便將該等公司向銀行申請的虛擬帳戶，供作詐團洗錢之用。

另有一起空殼公司印股票換鈔票詐欺案，陶姓負責人不僅以虛偽增資、假文宣方式美化財報，將公司包裝為熱門產業，佯稱未來將上市櫃、獲利可期，實則行「印股票、換鈔票」之實，違法金額達5億餘元。為了取信民眾匯款，陶姓負責人還透過在台有案的律師事務所，助開信託專戶，供匯款洗錢。

調查局指出，近年跨境經濟犯罪猖獗，不法犯罪集團利用臺灣通訊及金融交易便利性，不斷地變換犯罪工具及手段，除透過傳統通訊、金融服務外，更結合電信網路、虛擬資產、第三方支付等方式誘詐被害人並遂行洗錢目的。

調查局也呼籲，民眾應提高警覺審慎判斷投資訊息，且勿因小額報酬、人情等因素而擔任人頭公司負責人，以免成為詐欺、洗錢共犯，調查局將持續積極嚴查速辦，從源頭阻斷集團犯罪，及時遏止不法行為，並阻絕不明境外資金流入臺灣，共同守護社會安定及國人財產安全。

