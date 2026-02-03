新／「銅鑼工藝」保存者吳宗霖辭世 文化部將頒贈旌揚狀

新北市傳統工藝「銅鑼工藝」保存者吳宗霖昨（2）日辭世，享年68歲。（圖／新北市文化局提供）





新北市傳統工藝「銅鑼工藝」保存者吳宗霖昨（2）日辭世，享年68歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，「銅鑼工藝」是瀕危的無形文化資產，吳宗霖長年致力傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

據悉，吳宗霖生於1959年，長年深耕銅鑼製作領域，以敏銳細膩的音感著稱，其銅鑼作品在定音與傳音上展現高度專業與獨到特色。吳宗霖善於結合自然素材，使作品兼具樂器機能與造型美感，外形質樸典雅，音色共鳴廣闊渾厚，充分展現銅鑼工藝的藝術性與精神內涵。

文化部指出，銅鑼為北管音樂不可或缺的重要樂器，吳宗霖技法精湛，常就地取材，精準掌握定階定音等技藝，展現傳統藝術中難能可貴的特殊藝能，除製作音階鑼外，其亦融入在地文化特色，兼顧鍛敲藝術作品創作與小型銅鑼商品開發，充分體現地方文化特色與生活美學，對地方傳統藝術的保存與推廣貢獻良多。2011年經新北市政府公告認定為傳統工藝「銅鑼工藝」保存者。

文化部表示，吳宗霖一生勤於鑽研並持續精進、改良與創新，作品與心靈哲理相互結合，展現深層文化意涵，其亦積極培育後進，致力傳承珍稀銅鑼工藝，為銅鑼製作技藝的保存奠定穩固基礎。

