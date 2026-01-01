新／長澤雅美結婚了！嫁大5歲圈內人士 身分曝光

長澤雅美宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自IG@masami_nagasawa）





今（1）日是元旦，日本許多藝人會選擇在新的一年宣布喜訊，一早就陸續有男星、女星公布結婚消息，38歲演員長澤雅美就是其中之一，她的所屬經紀公司在官網發布訊息，公告長澤雅美已與電影導演福永壯志（43歲）完成結婚登記。

長澤雅美所屬經紀公司東寶藝能表示，「感謝各位平時一直以來對本公司所屬演員長澤雅美的支持與厚愛，在此向各位報告，長澤雅美已完成結婚。此次公告來得突然，謹此致上誠摯的歉意，尚祈各位能以溫暖的心情給予守護與祝福。今後亦懇請各位一如既往，繼續支持長澤雅美，敬請多多關照。」

東寶藝能同時公開長澤雅美的公開訊息，「冒昧以私事打擾，謹在此向各位報告，我已與電影導演福永壯志完成結婚登記。今後我們將彼此扶持，珍惜每日的生活，一步一步踏實地走過未來的人生。雖然我們仍是尚未成熟的兩個人，但若能繼續獲得各位溫暖的守護與祝福，將不勝感激。」最後留下自己的簽名。

長澤雅美公開結婚消息。（圖／翻攝自東寶藝能官網）

長澤雅美公開結婚消息。（圖／翻攝自東寶藝能官網）



