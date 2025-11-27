新／阿布達比轉機遭武警強行帶走4天 台灣男凌晨獲釋報平安對話曝光

社會中心／雲林報導

陳姓夫妻赴中東旅遊，阿布達比轉機時，被持槍警帶走，終於在今天凌晨平安獲釋。(圖／翻攝畫面)

日前在阿布達比機場轉機時突遭全副武裝人員帶走、失聯四天的台灣陳姓男子，今（28）日清晨終於傳回平安消息。陳妻凌晨越洋告知，丈夫已在杜拜時間凌晨1點左右離開警局，並由我國駐杜拜辦事處長接回居住地安置，目前人身安全無虞，他也透過訊息向親友報平安！

陳妻表示，台灣時間今日清晨6時左右，她突然收到丈夫傳來的訊息，告知自己於土耳其時間凌晨12點半（杜拜時間約凌晨1點）被釋放。然而，陳男自警局走出時，身上已無護照與行李，不得不當場向我國駐外人員求助；辦事處長獲報後立即前往接應，並先將他帶回住所安置。

令人費解的是，陳男向家屬透露，從被帶走到獲釋的這段時間，阿布達比執法人員從未告知任何罪名或拘留原因，整個過程毫無說明，他只能處於被動等待狀態。

台灣男子平安獲釋後，以訊息向親友親友報平安。(圖/翻攝畫面)

陳姓夫妻於11月23日自桃園機場啟程前往土耳其伊斯坦堡，未料24日清晨在阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭五名荷槍實彈人員押走，之後完全失聯。陳妻多日焦急尋夫，26日跨海向台灣各界求援，才讓這起事件曝光。

我國駐杜拜辦事處獲報後，多日來積極向阿布達比警方查詢，並與當地相關單位保持聯繫，以取得拘留原因與個案狀況。然而，由於陳男從未被正式告知原因，加上護照遭扣押，後續取回個人物品的程序仍待辦事處協助後續處置。

