新／陳抗常客陳國榮！ 北車天橋鬧自殺遭拉下

「0206期權受害自救會」成員陳國榮， 過去經常針對台灣期貨交易所違法亂紀，在各地表達激烈陳抗，包含蔡英文、賴清德、陳時中等人都被騷擾過，這次陳男再度跑到北市天成飯店外的天橋鬧自殺，幸好在警消人員的協助下被強制救下。

2018年期貨市場價格波動事件，有眾多投資人因期貨商強制平倉而血本無歸，歷經法院三審判決敗訴，投資人自組「0206期權受害自救會」，家住北市吉林路的62歲陳國榮，就是自救會成員之一。

過去他就曾多次在政治人物、官員等行程中出現，並激烈表達不滿，當時陳時中參選北市長期間，曾赴龍山寺參拜，陳男就曾出現；不僅如此，2023年總統蔡英文南下高雄發新春福袋，陳男就出現陳情，但遭維安人員架走。

這次陳男又出現在台北天成飯店外的天橋上意圖輕生，但最後在警消人員合力勸阻下，將欲輕生男子救下，目前男子情緒相當激動，稍後將由救護車強制送醫。

