新／陸正綁架案法官！不到3個月就要退休 周盈文今腦出血倒臥辦公室

最高法院今（3）日驚傳意外，現年65歲、司法官訓練所第26期結業的資深法官周盈文，下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷。院方人員見狀立即通報救護，隨後由同仁陪同緊急送往台大醫院急救，據悉情況相當危急，醫療團隊已安排緊急手術搶救中。

周盈文畢業於台灣大學法律系，歷任高等法院法官與行政庭長，他對案件處理一絲不苟，過去曾為撰寫判決長時間用眼過度，導致右眼眼壓飆升至正常值六倍，仍堅持回到辦公室繼續加班，令同仁深感敬佩。

其司法生涯中最受矚目的案件包括「陸正綁架案」，當年他擔任審判長，合議庭裁定主嫌邱和順死刑，周明言「沒有絲毫冤枉」。此外，他也曾主持蘇炳坤再審案，為蒙冤三十年的被告平反，判決無罪，成為法界正義象徵。

周盈文的妻子楊絮雲同樣出身法官體系，兩人情感深厚。楊絮雲曾因不滿最高法院「分案不公」控訴職場霸凌，周盈文挺身公開為妻發聲，展現正直與勇氣，被同業譽為「司法界鴛鴦典範」。

周法官現任最高法院刑八庭法官，原預計於明（2026）年1月屆齡退休，距離正式卸任僅剩三個月。今日下午約3時許，其助理發現他倒臥在辦公室地板，桌上便當尚未動筷，研判可能於午餐後突發病變。經緊急送醫後，初步懷疑因高血壓引發腦溢血。目前周法官仍在台大醫院接受搶救，最高法院同仁聞訊震驚不已，紛紛為他祈福，盼他能順利度過難關。

