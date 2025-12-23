新／陸軍士官長與妻吵架離家 再發現已陳屍雲林

李姓士官長休假時離家失聯。（示意圖／東森新聞）





陸軍司令部一名李姓士官長休假時離家失聯，被發現時已失去生命跡象，陸軍司令部今（23日）證實士官長死訊，並表示後續將交給檢警調查。

根據《ETtoday新聞雲》報導，李姓士官長日前與妻子談及離婚問題發生爭執，19日離家後失去聯繫，讓家屬相當憂心。直到21日清晨，他仍曾傳送簡訊給妻子報平安，隨即自駕小客車前往雲林斗六，數日後被發現時已無生命跡象，詳細死因仍待釐清。

對此，陸軍司令部23日證實，所屬李姓士官於休假期間因故離家失聯，經家屬通報警方協尋後尋獲，但已無生命跡象，目前全案交由檢警調查中。陸軍司令部表示，對此深感哀痛與不捨，已指派幹部協助家屬處理後續事宜，並將持續加強部隊生命教育與心理韌性輔導，協助官兵建立正確認知。

廣告 廣告

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

快訊／捷運收炸彈恐嚇！預告下午引爆 全台車站急戒備

又傳隨機攻擊？新竹新豐3人遭毆打受傷 警緝凶中

張文疑花1年半以上準備！「孤狼」LINE僅2聯絡人

