新／雜物擋門、沒戴共生面罩 基隆小隊長殞命關鍵曝光

基隆市昨夜發生一起火警意外，仁愛分隊詹能傑小隊長與受困住戶雙雙殞命，據悉詹小隊長除了逃生路被擋死外，未攜帶共生面罩也是關鍵。（圖／翻攝畫面）





基隆市樂利三街民宅昨夜發生惡火，其中一名女住戶，因被雜物壓住加上濃煙密布導致無法呼吸，3進火場的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，最後捨己救人，把呼吸面罩脫下給受困女住戶戴上保命，孰料無情惡火仍將帶走2人性命，據了解，因為起火戶格局狹長，在搶救過程中，屋內房門疑似被倒塌雜物衣物擋死才引發悲劇，另外小隊長為何沒攜帶共生面罩，未來也是調查重點，本起火警共造成2死6傷的悲劇，今天上午火調人員將前往現場調查釐清。

廣告 廣告

昨深夜22時41分，基隆市安樂區樂利三街357-1號2樓發生火警意外，警消獲報後立即派遣30部各式車輛以及88名警義消到場搶救，由於起火戶屋內堆放大量雜物，造成一名22歲余姓女住戶受困屋內，過程中仁愛分隊小隊長詹能傑英勇衝進火場救援，但因為屋內堆滿雜物搶救相當不易，詹能傑更以無線電提醒同仁要注意安全。

火場救援困難。（圖／翻攝畫面）

詹能傑3進火場後，在屋內發現受困的余姓女住戶，因女住戶遭壓困無法動彈呼吸困難，詹能傑竟然脫下呼吸面罩，戴在被壓困的余姓頭上後再回去，未料屋內堆積成山的雜物衣物，疑似倒塌後將逃生的房門擋住，因此斷了2人逃生路，小隊長在火警發生後三小時後才被尋獲，女住戶則到了清晨5時許才救出，但2人均已回天乏術。

本次火警意外共造成2死6傷的悲劇，而本次詹傑能小隊長在搶救時，明知道有民眾受困，也3進火場救援，雖然詹小隊長多次出來更換氣瓶，但卻未戴上最重要的共生面罩，是指揮官未交代？還是有其他急迫的原因，未來將是調查重點。

更多東森新聞報導

二寶爸給萬元、筆電！捷運廁所7度激戰少女 下場慘了

打臉廖聰賢！親友曝他月拿4萬 啃老不幹事榨乾蔥油餅父母

快訊／新北死亡車禍！疑打滑與自小客碰撞 騎士送醫不治

