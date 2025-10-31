新／離奇墜樓！睡醒弟弟不見 台中男「8樓墜落3樓」鐵皮屋頂重傷搶救
記者陳佳鈴／台中報導
台中市西屯區今（1）日清晨發生一起墜樓意外。約清晨5點左右，大墩十九街一處社區大樓住戶發現一名男子倒臥在三樓的鐵皮屋頂上，隨即報警求助。警消人員迅速趕抵現場，使用專業工具將傷者平安運送至地面，並緊急送醫。經家屬證實，該男子疑從住家八樓高處墜落。
警消人員接獲通報後，立即派遣人車趕赴事故現場。由於男子倒臥在三樓露台的鐵皮屋頂，救援增加高度風險。為確保傷者安全，救援人員在三樓露台架設梯子，並使用長背板對男子進行專業固定。隨後，警消小心翼翼地將男子抬上長背板，並合力將其運送下樓，交由救護車緊急送往醫院進行救治。
男子被救下後，其家屬也趕到現場，並向警方透露了驚人的細節。家屬表示，他們清晨起床上廁所時，發現該名男子不在房內，隨後才驚覺他竟然是從八樓的住處墜落至三樓的屋頂。
家屬強調，男子平日並沒有飲酒的習慣，排除因飲酒導致意外的可能性。然而，究竟是何種原因導致該男子從八樓高處墜落至三樓屋頂，警方表示仍有待進一步調查，釐清事件發生的確切原因與經過。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
