新／離譜！改槍把幼兒園當靶場轟 北市警逮一男送辦

北市文山區一間幼兒園報案稱，自上月底開始外牆上陸續出現數十個彈孔，案經報警求助後，逮捕42歲黃姓犯嫌。（圖／翻攝畫面）





北市文山一分局日前接獲轄內某幼兒園報案，幼兒園外的圍牆出現數十個疑似彈孔，案經警方追查後，於幼兒園對面一處民宅逮捕到42歲黃姓犯嫌，黃姓犯嫌坦承自１月中左右開始，只要心情不好，就會持空氣槍朝幼兒園外的圍牆開槍洩憤，還曾在學童上課期間射擊，警方日前將黃嫌移送北檢，訊後裁定羈押獲准。

北市文山區某幼兒園日前報案稱，校外的圍牆陸續出現彈孔，而且越來越多，轄區文山一分局獲報後隨即報請檢察官指揮偵辦，後來警方根據彈著點分析角度，再加上過濾轄區治安人口，循線掌握住在幼兒園對面的黃姓男子涉有重嫌。

廣告 廣告

警方持搜索票登門逮人。（圖／翻攝畫面）

本月6日，持拘票及搜索票前往黃姓犯嫌住處執行搜索，當場查扣空氣槍3把、6mm鉛彈2瓶、喇叭彈1盒，以及手機、平板電腦等相關證物。黃嫌向警方供稱，槍枝大多從網路購得，為了加強威力亦有進行改裝，警方將槍枝送驗也確認焦耳數超過法定規範，具有殺傷力。

警方搜出的改造槍枝和鉛彈。（圖／翻攝畫面）

黃嫌供稱，自上月中開始，只要心情不好，就會拿出空氣槍對著幼兒園的外牆射擊，其中有多次射擊時間均在幼兒園上課期間，相當離譜，警方訊後依違反槍砲、恐嚇及毀損等罪嫌移送北檢複訊，訊後裁定羈押獲准。文山第一分局表示，任何危及校園及孩童安全之違法行為，警方均將依法嚴正查辦，文山警分局已針對案發地點周邊加強巡邏與安全維護作為，以確保學童及社區居民安全。

更多東森新聞報導

快訊／高金素梅涉3大案 檢調搜30處約談18人

Fumi阿姨踹飛捷運婦 法院2關鍵認互毆罰4千元

北投湯屋驚傳命案！男女倒臥浴室內雙雙身亡

