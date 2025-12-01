新／雲林鯛魚藥檢超標「已售出1.3萬片」 漁民喊冤：養殖30年從未用藥

記者陳佳鈴／雲林報導

遭點名的許姓漁民接受採訪時強調，他養殖台灣鯛已有 30 多年，「從來沒有使用過禁藥」，聽到檢驗結果時相當震驚，也感到無奈。（圖／翻攝畫面）

全聯販售的「台灣鯛魚排」日前被雲林縣衛生局驗出禁用動物用藥「恩氟喹林羧酸」0.028ppm，超出「不得檢出」標準，引發全台關注。不過雲林縣府表示，該批產品於8月28日即完成魚池訪視及抽驗程序，檢驗單位於9月1日收樣，9月3日出具的檢驗報告顯示所有項目均為「未檢出」。到底哪裡出問題？漁民也透過電訪表示，「他養殖台灣鯛已有 30 多年，「從來沒有使用過禁藥」，聽到檢驗結果時相當震驚，也感到無奈。」

雲林縣府指出，該批魚貨來源為本地一間合作社。衛生局第一時間前往稽查，並依源頭管理將相關資料移交動植物防疫所調查。遭點名的許姓漁民接受採訪時強調，他養殖台灣鯛已有 30 多年，「從來沒有使用過禁藥」，聽到檢驗結果時相當震驚，也感到無奈。

許姓漁民表示，合作社出貨流程嚴謹，每回收魚都必須經過檢驗合格後才能出貨，「怎麼可能檢驗後還會出問題？實在很奇怪」。他強調自己完全了解該藥物屬禁用項目，不可能冒險使用，「我不會做這種事，也不敢亂來」。

他透露，出問題的魚池養了一年多，同期還有另一池魚尚未出貨，因事件影響目前完全無法賣魚，損失慘重。「養魚本來就賠錢，現在又出這種事，真的非常困擾。」他語氣無奈地說。

合作社提供的自主檢驗資料顯示，今年 9 月份多次抽驗結果均為「未檢出」。衛生單位將持續比對加工過程、原料來源與批次紀錄，查明是否為個案污染或其他環節問題。

全聯已全面下架相關批號產品，並配合衛生單位持續調查。雲林縣衛生局強調，若確認違規，將依《食安法》嚴處並公布後續查核結果，保障民眾食安權益。

