新／電視台採訪車彎道失控撞！ 現場慘況曝

採訪車車頭嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）





桃園龜山區今天近午時分發生一起交通意外，一輛自小客車行經彎道時不慎打滑自撞中央分隔島後再衝撞路旁車輛，強大撞擊力道讓該車車頭嚴重毀損，初步排除酒駕，據了解該車為某電視台新聞採訪車，幸好該駕駛並無受傷。

事發在今天中午11時39分，26歲陳男駕駛採訪車行經龜山振興路往體育大學方向行駛，但因為彎道未減速，整輛車失控打滑，先是撞上中央分隔島，再失控撞上停放路邊的大貨車及小客車才停下。

新聞採訪車在桃園龜山發生嚴重車禍，幸好駕駛並無受傷。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場後趕往現場處理，幸好駕駛陳男並未受傷，警方依規定進行酒測也排除酒後駕車，研判為車速過快所致，警方呼籲行駛轉彎處應該減速慢行，以維護用路人安全。

