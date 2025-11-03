新／非洲豬瘟拖24天豬農父子收押！法院裁定理由曝：湮滅串證 罪嫌重大

記者陳佳鈴／台中報導

豬農的兒子曾在地檢署偵訊時露面，當時他並未對外作出說明。（圖／翻攝畫面）

台中地檢署偵辦梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟一案案情有重大突破！昨（3）日大動作展開搜索行動，並拘提涉案陳姓豬農父子到案說明。經長時間偵訊後，檢方懷疑陳姓父子為逃避行政處分或補償損失，涉嫌製作、使用不實文件，罪嫌重大，且有滅證、串供之虞，因此依《刑法》行使業務登載不實文書罪方向偵辦，今（4）日凌晨向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署指出，此次行動由檢察官賴謝銓、郭逵、林思蘋、康存孝、翁嘉隆等五人共同指揮，並會同法務部調查局台中市調查處、警政署保安警察第七總隊、台中市刑警大隊、清水分局及地檢署重案支援中心事務官執行。檢方持台中地院核發之搜索票，前往陳姓父子及台中市養豬協會陳姓、蘇姓司機等人住所，共計四處同步搜索，隨後將四人帶回偵訊。

經檢方調查，案涉養豬場為此次全台首起非洲豬瘟確診場，疑似在豬隻暴斃後，於死亡時間、通報紀錄及化製文件上出現不一致情形。檢方懷疑陳姓父子為逃避行政處分或補償損失，涉嫌製作、使用不實文件，因此依《刑法》行使業務登載不實文書罪方向偵辦。

爆發非洲豬瘟案場的老豬農，當時事發時接受媒體訪問，他不斷喊冤，表示自己的35年心血全沒了，但從頭到尾說法百變從未吐實。（圖／民眾提供）

檢方指出，兩人對案情供述反覆，且涉及重要證據保存，為確保偵查順利與防止勾串共犯或證人，決定聲請羈押禁見，並獲法院核准。至於養豬協會陳姓與蘇姓兩名司機，經訊問後暫無羈押必要，檢方諭知請回。

回顧案情，台中市梧棲區一家經營超過三十年的養豬場爆發全台首例非洲豬瘟疫情，震撼全國養豬產業。這起事件不僅讓台灣甫奪回「豬瘟非疫國」地位的榮譽破功，豬隻自10月10日起即陸續暴斃，直到20日死亡數量飆升至百頭，市府才採檢送驗，錯失防堵時機，更揭露出地方防疫調查的重重矛盾與豬農父子說法不一的疑點，讓檢調介入偵辦，釐清是否有人違反《動物傳染病防治條例》或涉嫌偽造文書。

豬農父子雖堅稱不知情，但一再說謊，讓台中市政府意調不斷「校正回歸」更凸顯各局處掉螺絲的離譜現象！

《老農說法疑點1》豬場診斷獸醫人選數度更改

市府一開始指稱由紀姓特約獸醫負責，但紀姓獸醫澄清自己從未接獲通報、也未進場。之後老農才說是平常配合的藥廠王姓獸醫佐到場協助，但王男僅具獸醫佐資格，依法不得執行診療行為。

《老農說法疑點2》豬隻死亡紀錄卻未通報，化製3聯單全遭改

中央災害應變中心仍點出多項疑點，包括案場自9月起即有死亡紀錄卻未通報、化製三聯單數據不符且疑遭塗改，市府更在死豬數量上數度改口，從117頭調整為78頭。

《老農說法疑點3》廚餘養豬及廚餘處理紀錄不完備，辯稱不會使用卻是設備早在4月就壞。

該養豬場為廚餘養豬場，且廚餘蒸煮與每日上傳紀錄不符規定。廚餘通報資料顯示：5 月24次、6 月8次、7 月1次、8 月0次。

環境部指出養豬場使用廚餘必須蒸煮至攝氏90 度以上1小時，並每日上傳資料；該場未落實。

老農一開始先說「年紀大不會上傳」，卻被揭出謊言，養豬場蒸煮設備根本在4月就壞。蒸煮設備毀壞後，開始傳上舊照假資料蒙騙，自此後豬隻食用的根本是未蒸煮過的廚餘導致成為非洲瘟疫的破口，老農從一開始就未吐實，說法一變再變。

