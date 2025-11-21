新／韓星玉澤演「暫居台中」遭偷拍惹怒發文 台中市長盧秀燕急籲：尊重
記者陳佳鈴／台中報導
36歲韓國男星玉澤演是男團「2PM」成員之一，同時還兼具演員身分，多才又帥氣的他深受粉絲喜愛。近日，玉澤演為了拍攝新戲而暫居台中生活，怎料，昨（21日）他突然在社群以全中文喊話：「不要偷拍」，疑似遭到粉絲偷拍騷擾。而台中大家長市長盧秀燕也發文提醒，歡迎玉澤演到訪並安心享受台中的美好，也呼籲民眾不要偷拍，展現台中人最友善的待客之道！
玉澤演短暫在台中生活期間，不僅大方在社群打卡眾多景點，還到夜市享受台灣美食，不少民眾都曾經與玉澤眼「擦身而過」近距離目睹明星的風采！不過昨（21日）玉澤演發佈首篇Threads貼文，以繁體中文寫下「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，似乎對於粉絲的偷拍行為感到不滿。
玉澤演的發言立刻引來網友關注，不少人也都紛紛留言，「台灣人丟臉丟到本人來脆發文警告」、「真的很抱歉，希望台灣粉絲不要再這樣做了」、「大家請用眼睛欣賞就好，手機就放下吧」，
該事件也讓台中市長盧秀燕表達關心，並在Threads上呼籲，「很榮幸，許多國際級大明星到訪台中。明星到訪，就像所有的旅客一樣，希望能自在、安心地享受台中的美好。隱私關係著藝人的安全問題，我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍。這是台中人最誠摯、最友善的待客之道，我們會共同守護貴客的隱私與安全。」
更多三立新聞網報導
北大學霸竟成墨西哥「芬太尼毒王」 打造跨國販毒洗錢引渡美國落網
邀賓賓哥國中演講直播惹議！魔術師王元照也是更生人「曾入獄3次」
2024家庭儲蓄排名出爐！苗栗擊敗雙北奪全國第2 「這縣市」奪冠
最美耶誕地標 台中新光三越「12米雪花耶誕樹、流星隧道」成打卡亮點
其他人也在看
管仁健觀點》想我的書友筆友和酒肉朋友
[Newtalk新聞] 「人生不相見，動如參與商。今夕復何夕，共此燈燭光。少壯能幾時？鬢髮各已蒼。訪舊半為鬼，驚呼熱中腸。」 這幾天再讀到這首〈贈衛八處士〉，立刻就被杜甫的那句「訪舊半為鬼」給嚇到了。原來歲月真的不待人，當下的每一刻都是值得珍惜的。 雖然鄉民都笑我是「老芋仔」，但我年幼時並未親沐皇恩。父親沒吃公家飯，租屋也總是被驅趕搬遷。尤其那時剛經歷過228的本省人房東，都不願把房子租給外省人，媽媽還要先出面用台語搞定房東，一切談好了我們才趕緊搬進去。 到了新家，那些上了封條的木箱及綑紮的書絕不能拆開，要等穿黃卡其布制服的管區警員查完戶口，然後全家小孩集合列隊點名，之後再由穿中山裝的警總及調查局鷹犬複查，免得又要重新檢查，大家都麻煩。 到我讀國中時，班上有個同學說：「好累喔！昨天晚上搬家到半夜。」我很自然地問了一句：「警察來查戶口了嗎？」結果卻是這個同學及身邊其他人都被嚇到而一起問我：「搬家警察為什麼要查戶口？」到了這時，我才了解原來搬家後警察要查戶口，就是只查我們一家而已。 小時候還住過一條巷子，所有住戶都姓陳，只有我們一家例外。這樣的童年經歷，讓我總以為除了屋子裡的父母姊妹以外，新頭殼 ・ 33 分鐘前
燕巢、田寮垃圾山案 再押2人
高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家戶垃圾惡意棄置事件，橋頭地檢署指揮專案小組搜索台南、高雄3家清運公司，並查出岡山區碧紅里長李有財及其子李子森、清運車司機施山正等9人涉嫌重大，檢察官複訊後，認李有財父子、施山正等3人涉犯《廢棄物清理法》等，向法院聲請羈押禁見，李子森、施山正裁准羈押，李有財漏夜開羈押庭。中時新聞網 ・ 2 小時前
綠蔡易餘、黃榮利搶提名 藍白談整合
民進黨2026年嘉義縣長黨內初選確定由海區立委蔡易餘、縣議員黃榮利對決，黨中央預計12月中旬展開協調，協調不成再辦初選。不過，蔡易餘指協調只是流程，「兩人就是競爭關係」，黃榮利也說唯一能接受的協調結果就是他選縣長，雙方對立態勢明顯，尚未協調即破局。至於國民黨縣市長提名機制至今未定案，派誰出戰嘉義縣長仍是未知數，地方也已出現藍白合打破綠色執政的聲音。中時新聞網 ・ 2 小時前
郭台銘「滿頭白髮」站台 劉揚偉：沒有郭董、沒有鴻海｜#鏡新聞
2025年鴻海科技日活動，大秀機器人應用和最新款的電動車，鴻海創辦人郭台銘也以貴賓身份出席，這也是郭台銘母親初永貞辭世之後，郭台銘首度公開露面，董事長劉揚偉表達哀悼之意，也表示沒有郭董，就沒有鴻海。鏡新聞 ・ 17 小時前
鴻海科技日／鴻海科技日前一天通知出席 郭台銘、劉揚偉互動引熱議
今（2025）年鴻海科技日開場最大驚喜，正是鴻海集團創辦人郭台銘與鴻海集團董事長劉揚偉共同現身，螢幕牆拉開的瞬間，現場科技業人士與媒體看到郭台銘走出來，帶點意外也夾帶點懷念。據本刊了解，此次同框為鴻海科技日現身，直至昨（20）日才敲定，也為今年的鴻海科技日寫下歷史性的一刻。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
台股重挫991點、史上第六慘 金管會回應了
[NOWnews今日新聞]台股「黑色星期五」，今（21）日盤中一度重挫千點，熱門族群，特別是記憶體一片慘綠，台積電等權值股領跌之下，台股終場收在26434.94點，大跌991.42點、跌幅高達3.61...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
宜出門！今東北季風減弱「溫暖舒適」 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（22）天環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，早出晚歸的朋友請適時增添衣物；隨冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部、宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。民視 ・ 26 分鐘前
賴清德「壽司文」已破2000萬瀏覽！ 主流日媒爭相報導
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿。而中國19日以「放射線檢驗不充分」為由，禁止日本水產品進口。面對中國對日本的打壓，總統賴清德以行動表達力挺日本水產，在社群平台X上秀出「午餐壽司照」。目前該貼文在社群平台X上受到廣大日本網友轉發，不但已突破2000萬次瀏覽，該事件也被幾乎被所有日本主流媒體報導。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。除此之外，中國政府也向日本政府通報，將暫停進口日本水產品，表示對高市早苗「台灣有事」說反制。 面對中國宣布禁止日本水產品輸入，台灣各界紛紛以行動力挺日本。總統賴清德昨日在社群平台 X 上分享自己大啖鹿兒島鰤魚、北海道新頭殼 ・ 14 小時前
泡過的茶包別急著丟！網大推1清潔妙用：省錢又環保
天氣變冷，不少人都會泡茶來喝，喝完的茶包其實也有妙用，不要急著丟掉！根據外媒報導，茶包其實還有清潔妙用，可以用來清潔玻璃器皿。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 2 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 22 小時前
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 12 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 14 小時前
認愛小7歲廚師男友！小禎鬆口「再婚進度」 揭女兒跟他私下真實互動
小禎日前認愛小7歲廚師男友Alan，昨首度公開現身活動，她受訪透露兩人穩定交往半年，坦言正處於熱戀期，但還沒想到再婚這一步，爸爸胡瓜已見過對方，但媽媽秀秀還沒，她也還沒見過男方的家人，對於是否再婚，她表示一切順其自然。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門
長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前