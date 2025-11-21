新／韓星玉澤演「暫居台中」遭偷拍惹怒發文 台中市長盧秀燕急籲：尊重

記者陳佳鈴／台中報導

正在台中拍戲的玉澤演，在IG分享許多「台灣感性」的照片。（圖／翻攝自IG @taecyeonokay）

36歲韓國男星玉澤演是男團「2PM」成員之一，同時還兼具演員身分，多才又帥氣的他深受粉絲喜愛。近日，玉澤演為了拍攝新戲而暫居台中生活，怎料，昨（21日）他突然在社群以全中文喊話：「不要偷拍」，疑似遭到粉絲偷拍騷擾。而台中大家長市長盧秀燕也發文提醒，歡迎玉澤演到訪並安心享受台中的美好，也呼籲民眾不要偷拍，展現台中人最友善的待客之道！

玉澤演短暫在台中生活期間，不僅大方在社群打卡眾多景點，還到夜市享受台灣美食，不少民眾都曾經與玉澤眼「擦身而過」近距離目睹明星的風采！不過昨（21日）玉澤演發佈首篇Threads貼文，以繁體中文寫下「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，似乎對於粉絲的偷拍行為感到不滿。

玉澤演繁體中文21字警告偷拍的粉絲。（圖／翻攝自Threads）

玉澤演的發言立刻引來網友關注，不少人也都紛紛留言，「台灣人丟臉丟到本人來脆發文警告」、「真的很抱歉，希望台灣粉絲不要再這樣做了」、「大家請用眼睛欣賞就好，手機就放下吧」，

該事件也讓台中市長盧秀燕表達關心，並在Threads上呼籲，「很榮幸，許多國際級大明星到訪台中。明星到訪，就像所有的旅客一樣，希望能自在、安心地享受台中的美好。隱私關係著藝人的安全問題，我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍。這是台中人最誠摯、最友善的待客之道，我們會共同守護貴客的隱私與安全。」

