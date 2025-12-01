新／香港惡火增至151死 5遺體「部分燒成灰燼」

香港大火已釀151死。（圖／東森新聞）





香港宏福苑11月26日發生大火，7棟大樓迅速延燒，死亡人數從起初的30多名直線攀升，今（1日）下午5時香港警方更新最新數據，死者已增至151人，其中有5具新遺體是在宏昌閣發現的，部分已燒成灰燼。

據《香港01》報導，警務處新界北總區指揮官林敏嫻指出，目前已完成宏仁、宏道、宏建、宏泰、宏盛等5棟樓的搜索，今早開始搜索剩餘的宏昌、宏新等2棟樓；警務處傷王中心主管曾淑賢總警司表示，在宏昌閣發現的8具遺體中，部分已燒成灰燼，宏新閣則是沒有發現遺體。

報導指出，現場尋獲的遺體或不完整的部位，都會製作相簿方便親友辨認，目前已辨認出104具遺體、39具待確認。警方表示，希望能在3週內完成搜查及蒐證作業。

