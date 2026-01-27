新／馬年換新鈔看這裡！下週一連5天開跑 8大行庫455據點便民免排隊
財經中心／師瑞德報導
為迎接農曆春節，便利民眾兌換新鈔包紅包，中央銀行今（27）日宣布，本（115）年新鈔兌換日程訂於2月9日（週一）至2月13日（週五），為期5個營業日。
指定兌鈔地點與專櫃服務
央行洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定全台共455家分行（郵局）為指定兌鈔地點。
為加強服務，7家銀行的372家指定分行及中華郵政位於都會區的24家指定郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換。
兌換限額與注意事項
央行提醒，新鈔兌換期間，最受歡迎的壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券則酌量供應。各兌鈔地點每日新鈔供應有限額，若無法充分兌得所需，請洽其他鄰近地點辦理。
數位查詢與綠色金融
為方便民眾查找，央行已在官網、臉書及行動APP建立「新鈔兌換地點一覽表」地圖連結，並結合Google地圖及QR Code供手機查詢。此外，2月5日至2月12日也將在主要報紙刊登公告，詳列455家指定兌鈔據點名單。
央行同時呼籲，鑒於綠色金融趨勢，鼓勵民眾以仍適合流通之可用券取代新鈔，或利用手機門號轉帳等數位方式發放紅包，除可避開人潮，亦能兼顧環境永續與節省社會資源。若有任何疑問，請電洽(02) 2357-1945。
