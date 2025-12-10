新／高國豪兄弟互毆「和解了」 TPBL最新聲明曝光
TPBL新竹攻城獅球星高國豪近日醜聞纏身，不但被爆出私約二嫂、騷擾大嫂，還與親哥哥當街互毆，鬧上法院，因此被禁賽。今（10）日TPBL發布聲明，表示高國豪已與其兄長達成和解，但仍持續停賽處分，直到紀律委員會做出相關決議。
TPBL表示，高國豪就其場外事件，向本聯盟傳達已與對造完成和解事宜，而該案件所繫屬之宜蘭地方法院就此已另定審理期日，有鑑於高國豪球員已與其兄長達成和解，本聯盟之紀律委員會將於該案件審理完畢後，根據高國豪球員所提出之說明進行處分，惟本聯盟仍保留該案件一審宣判後依據該判決追加處分之權利。
TPBL強調，在此期間，高國豪球員仍應持續執行本聯盟先前所為之停賽處分，直至本聯盟之紀律委員會做出相關決議。
