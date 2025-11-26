新／高雄人記得儲水！12月7日「停水10小時」範圍曝光 影響60萬戶

生活中心／陳慈鈴報導

記得儲水，高雄12月7日11個行政區將停水或減壓10個小時。（示意圖／資料照）

高雄人記得儲水！台灣自來水公司第七區管理處表示，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗，因此澄清湖淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度，另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「既設變電站拆除作業」、「前鎮區管線穿越箱涵改善工程」及「仁武區永宏巷1500mm管線維修工程」。預計12月7日08時至18時，針對高雄11個行政區停水或減壓10個小時、至少60萬戶受到影響。

台水第七區管理處表示，估計這次除停水及壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。停水期間造成用水不便，敬請見諒。

台水第七區管理處提醒，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。若因施工困難或天氣不佳等因素延後施工時，將立即發布通知。

12月7日08時至18時，針對高雄11個行政區停水或減壓10個小時、至少60萬戶受到影響。（圖／翻攝自台水官網）

【停水區域】

高雄市三民區本和里、鼎強里、鼎力里、本上里、本安里、本武里、寶泰里、寶德里、寶獅里、本揚里、本文里、寶業里、寶慶里、寶民里、寶國里、寶龍里、寶安里、寶盛里、寶華里、灣中里、灣利里、灣勝里、灣華里、正順里、正興里、灣復里、灣愛里、灣子里、安發里、安吉里、安寧里、安康里、灣成里、博惠里、鼎盛里、鼎金里、鼎中里、鼎西里、寶興里、本元里、寶珠里、寶玉里、本館里、寶中里。鳥松區大華里、鳥松里、夢裡里。鳳山區忠孝里、武慶里、新武里、中和里、忠義里、武漢里、新強里。前鎮區瑞隆里、瑞華里、瑞文里、瑞北里、瑞誠里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞昌里。苓雅區全部。仁武區全部。

【降壓區域】

高雄市三民區精華里、德行里、民享里、達仁里、德智里、同德里、達勇里、德仁里、港新里、港東里、立業里、立誠里、安宜里、安泰里、十美里、德北里、十全里、德西里、鳳北里、鳳南里、博愛里、港西里、長明里、川東里、豐裕里、千北里、立德里、千歲里、力行里、德東里、安生里、鼎泰里、安和里、安東里、達明里、達德里、灣興里、興德里、建東里、千秋里、裕民里、安邦里。鳳山區埤頂里、鎮西里、文英里、忠誠里、文德里、鎮北里、文山里、曹公里、協和里、北門里、武松里、文華里、文福里、鳳崗里、文衡里。鹽埕區全部。新興區全部。鼓山區全部。前金區全部。左營區明建里、新下里、埤北里、海勝里、埤東里、新中里、福山里、菜公里、尾北里、永清里、自助里、崇實里、新上里、中南里、中北里、頂北里、尾西里、尾南里、廟北里、廟東里、進學里、合群里、祥和里、屏山里、路東里、廍北里、城南里、聖南里、廍南里、埤西里、聖西里、聖后里、果惠里、果貿里、頂西里、果峰里、新光里。

