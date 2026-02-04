新／高雄女全裸墜樓亡！同居男友巧合失聯 警方回應了

高雄前鎮區今（4）日凌晨發生墜樓命案，年約30歲女租客全裸倒臥在機械車位的升降平台。（圖／東森新聞）





高雄市今（4日）晨1時許發生墜樓命案。一名30歲女子被管理員發現，全身赤裸倒臥機械車位升降平台，救護到場確認當場死亡。警方初步調查發現，女子曾有遭家暴紀錄，但同居男友案發後失蹤不明，正深入追查。

前鎮區轄區派出所1時10分接獲墜樓通報，員警會員救護到場確認女子已明顯死亡。大樓管理員表示，當下聽到地下室一聲巨響，前去查看驚覺有裸女墜樓。警方初步勘驗後排除有外力介入跡象，推測女子自18樓住處墜落後，身上睡衣因撞擊被扯掉，因此呈現全裸狀態，已報請檢方相驗釐清死因。

另據《ETtoday新聞雲》，警方後續查出女子生前有遭到家暴紀錄，但同居男友案發至今行蹤不明，死者家屬亦對女子死因有疑慮；大樓監視器也拍下，死者墜樓前確實有穿著睡衣、男友在女子墜樓後約1分半鐘出現，加上現在男友失蹤，以及死者遺體胸前有瘀青痕跡，都成為警方偵辦的關鍵。對此《EBC東森新聞》掌握，警方強調，男友失聯不代表涉案，目前還在釐清中。

