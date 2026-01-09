新／高雄女社區大樓墜落 倒臥中庭花圃慘死

高雄一名女子墜樓身亡。（圖／東森新聞）





高雄市三民區某社區大樓於今（9）日下午發生墜樓意外。警方獲報趕抵現場時，發現一名女子倒臥於中庭花圃，經檢視已明顯死亡，隨即封鎖現場進行後續處理。目前死者身分及詳細墜樓原因，仍待警方進一步調查釐清。

