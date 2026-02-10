新／高雄市長民調出爐！賴瑞隆近五成支持領先柯志恩

2026高雄市長選舉最新民調出爐（圖／翻攝自柯志恩、賴瑞隆臉書）





2026高雄市長選戰持續升溫！隨著民進黨立委賴瑞隆順利從黨內初選出線，高雄市長選戰進入白熱化階段，由賴瑞隆對上國民黨的柯志恩，成為今年縣市長選舉的指標戰。今（10）日最新一份高雄市長民調也隨之出爐，引發政壇關注。

這份由《東森新聞》委託雨晴指標行銷公司發布的「2026高雄市長選舉初選民調報告」，在「柯志恩 vs 賴瑞隆」對比題中，賴瑞隆以45.5%支持度領先柯志恩的26.2%，雙方差距19.3個百分點；另有28.3%受訪者「無法選出／拒答」，顯示選情仍存在不小變數。

「看好度」賴陣營信心高

除支持度外，該民調也詢問民眾認為兩人之中看好「誰會當選高雄市長」。結果顯示，看好賴瑞隆者為47.2%，看好柯志恩者為20.3%，差距擴大至26.9個百分點；另有32.8%未表態。報告並指出，若進一步對照各自支持者的「看好其當選」比例，賴瑞隆支持者看好賴當選的比例達84.1%，柯志恩支持者看好柯當選為65.1%，呈現賴陣營支持者在「勝選信心」上相對更高。

從次分區（市議員選區）觀察，民調指出賴瑞隆在各選區普遍領先。但值得注意的是，藍營的傳統票倉、第七選區的鳳山區差距僅2.4個百分點，顯示柯志恩在此仍獲得普遍支持度；另第二、六選區未表態率均逾3成5，對最後選戰結果仍有變數可能。

至於看好度方面，賴瑞隆除第六選區外，多數選區仍居領先，其中第二選區未表態率接近5成，反映部分區域仍有高度觀望。地方的知情人士透露，這顯示賴瑞隆雖經歷黨內初選的風波，未來仍需走入基層地方，拉近與選民的距離。

民調樣本揭露

本次調查範圍為高雄市，訪問對象為年滿20歲以上市民；訪問期間為2月3日至9日，採住宅電話分層比例隨機抽樣並搭配後二碼隨機方式抽取樣本，有效樣本1,070份，在95%信心水準下抽樣誤差約±3個百分點，並依高雄市人口統計資料針對行政區、年齡與性別進行加權。

2026 高雄市長民調（柯志恩 vs 賴瑞隆）

單位：%；數字為四捨五入後呈現。

題目 賴瑞隆 柯志恩 未表態／拒答 差距（賴－柯） 支持度

市長選舉若在兩人間抉擇 45.5 26.2 28.3 19.3 看好度

你認為誰「會當選」高雄市長 47.2 20.3 32.5 26.9

資料來源：雨晴指標行銷公司《2026高雄市長選舉初選民調報告》。

