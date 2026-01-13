新／高雄死亡車禍！騎士遭違規車撞噴飛 送醫不治

高雄死亡車禍。（圖／東森新聞）





高雄仁武昨（12）日晚間驚傳死亡車禍，一名轎車駕駛未依號誌指示違規左轉，當場高速撞上直行機車，造成25歲的莊姓男騎士送醫不治。肇事駕駛經酒測排除酒駕，警方訊後將他依過失致死罪嫌送辦。

根據警方調查，這起驚悚意外發生在仁武區八德南路及松藝路口，昨晚間8時許，年約26歲的郭姓轎車駕駛，當時正從鳥松區文前路南往北行駛，疑似為了搶快，在左轉燈號還沒亮起時，就左轉欲駛入松藝路，當場與對向、沿八德南路北往南直行的25歲莊姓機車騎士發生猛烈碰撞。

撞擊力道猛烈，莊姓騎士瞬間倒地，現場失去生命跡象，儘管警消獲報趕抵將他緊急送醫搶救，但仍因傷重回天乏術，宣告不治。肇事的郭姓駕駛酒測值為零，排除酒駕可能。

初步研判，郭男就是因為未依號誌指示行駛，才會釀成這起死亡悲劇。警方訊後將他依過失致死罪嫌送辦，詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。另外，郭男未依號誌指示行駛的部分也將依法開罰，可處600元以上、1800元以下罰鍰。

仁武分局呼籲，用路人應隨時注意路況並遵守交通規則，切勿搶快違規造成自身危險；員警將持續加強周邊路段梭巡，提升見警率以維護行車安全，並持續針對各級學校及社區等集會場所進行交通安全宣導，加強用路人行車安全觀念，以減少事故發生。

