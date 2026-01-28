新／高雄路竹大貨車連撞6車釀1傷 現場慘況曝光
今天上午高雄路竹發生一起連環追撞意外，一輛大貨車疑疑似煞車不及，連續追撞前方停等的6部車輛，所幸現場僅有一人輕傷，警方呼籲，大型車輛煞車距離長，駕駛人行經交流道、號誌路口及車流壅塞路段，務必減速慢行、保持安全距離，切勿超速或分心駕駛，以確保自身及其他用路人行車安全。
警方調查，31歲高姓男子駕駛大貨車沿高科聯絡道行駛，下交流道後疑因煞車不及，追撞前方停等紅燈之38歲王姓男子駕駛大貨車，並連續波及林姓男子等人駕駛之大貨車、自小客車共計6車肇事。
事故現場造成高姓駕駛1人輕傷，現場3部大貨車及3部自小客車車輛受損。高市警湖內交通分隊立即到場進行測繪紀錄，並由路竹分駐所員警協助現場交通疏導，事故現場已於12時07分排除恢復通行。後續將進一步進行車輛過磅，釐清是否涉及超載情形，肇事原因仍待警方調查釐清。
