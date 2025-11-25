新／高雄28歲海軍陸戰隊女兵 宿舍墜樓倒臥草叢不治





高雄海軍職務宿舍驚傳墜樓案！今（25）日上午9時許，一名28歲女子不明原因自高樓墜下，倒臥1樓草地，警消到場時，她已經失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。

據了解，死者為海軍陸戰隊的女官兵，鑑識小組初步勘查，現場住處門窗未遭破壞，也無打鬥痕跡及外力介入，已依規定報請橋頭地檢署相驗，全案有待進一步釐清。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

