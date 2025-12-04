新／鬧鯛魚排烏龍 女助理背景起底！聯繫不上警協尋中

高市衛生局抽檢鯛魚排出包，正副局長鞠躬致歉。（圖／中央社提供）





「鯛魚排禁藥」案今（4日）逆轉！日前被驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」的全聯「台灣鯛魚排」，證實是因為人為疏失，導致檢驗結果被10倍放大，正確結果為「未檢出」。據了解，操作檢驗的為一名29歲陳姓女助理，已於11月4日離職，但在案發至今尚未聯繫上陳女，警方正在協尋中。

針對供應商喊冤指沒有驗出藥物，高市衛生局昨（3）日才大動作強調，採檢及檢驗皆依法依程序嚴謹作業，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為不同檢體。傍晚緊急召開記者會，90度向外界致歉，並指檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，致使最終檢驗計算結果錯誤，已主動移送檢調釐清。

副局長潘炤穎也還原抽驗過程，衛生局於10月27、28日進行前置作業，並於10月29日至11月4日進行檢驗，操作人員為研究助理29歲陳女，她是衛生局約聘人員，也是經由認證、受訓的合格檢驗人員，年資約1年半，後因考上高普考，已於11月4日離職，並將後續交接職務代理人接手。

衛生局指出，政風室今日曾試圖聯繫陳女，但電話尚未接通，已請檢警介入協尋。全案送司法調查以釐清原因，要了解究竟是故意還過失，應負之責絕不迴避。

