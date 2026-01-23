新／鳥嶼港休閒漁船擱淺 海巡即時協調海上搜救

「休閒漁政0148」於港嘴消波堤處發生擱淺情事。（圖／東森新聞）





海巡署金馬澎分署第七岸巡隊鳥嶼安檢所於本（23）日14時28分，透過港區監視系統，發現「休閒漁政0148」於港嘴消波堤處發生擱淺情事，立即協調友船「再出發（964353）」出港協助搜救，由鳥嶼安檢所曾小隊長親自隨船前往海上協尋，統籌現場救援作業，全案於14時54分成功將落海吳姓船員救起，隨即後送至本島三軍總醫院救治，救起時雖需人員攙扶，惟意識清楚，無生命危險。

經初步了解，該船除吳姓船員外，尚有一名吳姓船主未尋獲，曾副所長目前仍與友船於海上持續展開搜索作業，全力投入救援行動。

海巡署金馬澎分署表示，民眾於港區作業或航行時，應留意岸邊及水域安全，務必減速航行並注意周邊狀況；另如發現不法情事或需海巡單位協助服務時，請立即撥打「118」海巡服務專線通報。

