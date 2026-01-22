新／黃國昌拿國防密件「消失42秒」陳培瑜今赴北檢提告

民進黨團書記長陳培瑜等人，今（22日）到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。（圖／東森新聞）





民眾黨立委黃國昌19日稱不小心帶走國防密會文件並返還，但民進黨團書記長陳培瑜等人調閱監視器畫面後，發現有42秒的時間在監視器死角，對此，民進黨團書記長陳培瑜等人，今（22日）到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。

黃國昌攜國防密件消失42秒？

立委陳培瑜今在律師黃帝穎陪同下到地檢署按鈴提告，她表示黃國昌將涉及軍購與國防的重要機密資料，攜離管制區長達1分15秒，其中更有42秒完全消失於監視器死角。而這段期間，清楚可見他的助理隨身攜帶手機。陳培瑜質疑在消失的42秒裡，國防機密是否早已被翻拍、外流？

陳培瑜對於黃國昌在42秒做了些什麼，至今為止都未道歉，反而一再指稱他人「操作抹黑」。陳培瑜認為，國防安全絕不容任何人以「不小心」為藉口越界踩線。也期盼檢調單位儘速查明真相，給社會一個清楚交代。

