新／黃明志捲命案工作全無！發文求「打工」曝案件最新進度

大馬歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案，由於他是謝侑芯生前最後接觸的人，被當地警方認定與命案有密切關係，但13日因證據不足而獲得口頭保釋至本月26日，如今因捲入命案導致工作被全數取消，今（17日）他再度發文尋求工作機會，強調「打工也可以」。

黃明志17日在社群平台表示，由於目前案件還在審理中，加上報告尚未出爐，至少還要等好幾個月才會有結果，「本來排滿的工作已經被取消到明年底了...各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以」。

黃明志強調，自己可以「炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗」，若是有不會的工作也可以學習，更無奈嘆「有收入就好了」，生活似乎陷入困難，他更透露自己已經寫完明年馬年的新年歌，但遭到贊助商切割，並同時尋求外界贊助，還附贈廣告歌，「MV點閱率若低於10M退款一半，農歷新年前若『出事』則退全款。」

由於案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果。本來排滿的工作已經被取消到明年底了... 各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。

還有，馬年的新年歌已經寫好了，但贊助商跑掉了，如果有興趣贊助的可以聯繫我們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽，MV點閱率若低於10M退款一半，農歷新年前若“出事”則退全款。



