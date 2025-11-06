新／黃明志捲命案遭扣留！謝侑芯遺體爆「遭假家屬盜領」內幕曝光

娛樂中心／巫旻璇報導

台灣網紅謝侑芯上月22日被發現陳屍於馬來西亞飯店內，案件爆出後創作歌手黃明志當時也在場，房內還搜出搖頭丸，震驚各界。馬國警方4日宣布，已將案件從「猝死」升級為「謀殺案」偵辦。據了解，謝侑芯家屬目前已趕赴當地，但因案情仍在調查階段，暫時無法領回遺體。沒想到，近日又傳出有不明人士企圖冒領遺體，所幸被警方及院方識破，當場驅離。





新／黃明志涉毒捲命案遭扣留！謝侑芯遺體爆「遭假家屬盜領」被識破暗黑內幕曝光

黃明志（左圖）捲入謝侑芯（右圖）猝逝案，遭到大馬警方扣留。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯IG）

根據馬來西亞《中國報》報導，謝侑芯遺體仍存放於吉隆坡中央醫院太平間，等待警方批准領回。不料，警方與院方透露，近日出現一名男子假冒謝侑芯家屬，聲稱自己獲得官方授權前來認領遺體，並試圖打探領屍相關細節。然而，其供詞前後矛盾，加上姓氏與死者不符，引起現場人員懷疑。經警方與醫院多次追問後，該名冒領者終於露出破綻，遭現場驅離。





謝侑芯遺體仍在太平間內，院方表示，由於案件敏感，「目前只有警方能為領屍程序『開綠燈』，屆時也將由警方直接與家屬或代表接洽」。。（圖／翻攝IG＠talk168、irisirisss900）

大馬警方強調，為避免再有類似事件，目前只有警方能決定遺體何時交還家屬，屆時將直接與謝侑芯家屬或正式代表聯繫。《中國報》也指出，外傳遺體已被領回的說法並不屬實，截至6日下午5時30分，謝侑芯遺體仍在太平間內，院方表示，由於案件敏感，「目前只有警方能為領屍程序『開綠燈』，屆時也將由警方直接與家屬或代表接洽」。

