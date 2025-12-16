新／黎智英國安案三罪罪成 AIT聲援：應基於人道考量釋放他

編譯張渝萍／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英國安案14日宣判，確定三罪全罪成，預計明年初宣布刑期，恐面臨無期徒刑。

判決一出各界聲援湧入。美國在台協會稍早也在臉書上發文力挺黎智英，引述美國國務卿盧比歐15日的正式聲明指出，北京正用法律迫使捍衛自由者噤聲，這些權利受《中英聯合聲明》保障；另外也呼籲港府與北京，黎智英健康惡化，應基於人道考量釋放他。

黎智英健康惡化，美國務院發聲明呼籲北京當局應以人道理由釋放他。圖為香港《蘋果》舊照。（圖／翻攝畫面）

以下為聲明全文：

黎智英先生因國安法案遭判定罪，反映出北京執行法律來迫使試圖捍衛言論自由及其他基本權利的人噤聲——而這些權利正是中國在1984年《中英聯合聲明》中承諾予以保障的權利。因捍衛上述權利而遭受懲處的，並非僅黎先生一人。

廣告 廣告

相關報告指出，黎先生在遭羈押逾1,800天後，健康狀況已嚴重惡化。我們敦促當局儘速終止這種折磨，並基於人道考量釋放黎先生。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

黎智英國安案／856頁判決書提川普近200次 法官稱黎痛恨中共才走到這步

黎智英被定罪 川普說他難過！壹傳媒前董事：兌現你救人的承諾

比日韓還低！川普關稅藏漏洞 台灣僅23％商品被課稅

川普關稅出包？美媒揭「巨大漏洞」 台灣42％商品全躲過

