新／黑幫翻臉像翻書！股東退出秒成被害人 警逮15嫌送辦

黑幫翻臉跟翻書一樣！太陽聯盟星陽會張姓大哥夥同蔡姓金主，與陳姓商人合資於嘉義開設地下錢莊並暴力討債，並進行暴力討債，甚至在被害人車上裝上GPS，去年陳姓商人因分紅不均少拿錢想拆夥，但反遭蔡、張2人恐嚇要再付出2000萬才能平安退股，合夥人秒變欠債的陳姓商人，一路從嘉義躲到桃園甚至外島澎湖，不僅收到帶有恐嚇意味的「花生禮盒」，還收到女兒被幫派掌握的照片，陳憤而向警方報案求助。

刑事局偵四大隊第一隊調查發現，曾有重利、洗錢及恐嚇等前科的蔡男（49歲），找來太陽聯盟星陽會張姓大哥（43歲）夥同旗下小弟，於嘉義市合資成立地下錢莊並暴力討債。若有人欠債不還，星陽會小弟就會前往住處丟雞蛋、潑漆並張貼恐嚇紙條。

不僅如此，為了不讓被害人躲藏，小弟還會在被害人的交通工具上裝設GPS追蹤器定位， 2年前合夥的陳姓商人認為獲利分配不均，認為自己少拿600萬元獲利，因此想退股，但反遭蔡、張2人反咬，公司有2700萬元帳目不清，扣掉700萬後還要吐2000萬才能平安無事。

去年4月間兩造雙方談判破裂，蔡姓金主和張姓大哥便把暴力討債的手法，拿來對付曾經的夥伴陳姓商人，陳姓商人一路從嘉義住處逃往桃園，未料陳姓商人車輛早被裝上GPS掌握，蔡、張2人還一度到陳姓商人躲藏地點親送「花生禮盒」，陳男接獲警衛傳送照片，連忙叫警衛丟棄，陳姓商人還收到女兒照片、特徵、就讀學校等恐嚇訊息，陳只能把女兒送往老家躲藏並一度帶著老婆逃到外島澎湖躲藏。

案經通報刑事局真四大隊第一隊，歷經數月的監控蒐證，掌握蔡姓金主、張姓大哥和旗下小弟共15人涉嫌重大，於9月、12月及今年1月，拘提並通知15人到案，訊後依組織、恐嚇取財、傷害及妨礙秘密等罪移送嘉義地檢署，訊後以3到10萬元不等金額交保。

