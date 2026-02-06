新／122億元！輝達總部議價完成 最快2/11簽約

新北市副市長李四川今天宣布，以122億元與輝達完成議價，最快將在2/11簽約。（圖／東森新聞）





輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，之前市府透露，會搶在農曆年前完成簽約，今天下午台北市副市長李四川受訪宣布，市府已和輝達總公司完成議價，金額是122億元，預定最快2月11日簽約，最慢13日之前，一定會趕在農曆年前完成。

再來李四川指出，當初在議會有報告，新壽解約完後，也跟輝達初估在125億以下，本來跟新壽解約的款項，輝達原本要概括承受14億多，中間有營業稅有1.6億，後來跟中央澄清完，1.6億是可以退還，所以輝達要概括承受就是12億多，122億是包含12億多的概括承受的這些錢。

李四川說，今天才剛議價完成，簽約儀式要等對方和上層溝通，因為是跟子公司簽約，原則上還是配合雙方的協定，不管什麼方式都會去協商配合。李四川也說，未來如果簽約完就要請照，這中間要經過審查，輝達現在已委託台灣在地建築師規劃設計。

據了解，黃仁勳執行長有參加並給予很多意見，上一次黃仁勳來就會比美國的還漂亮和更有創意，設計完就會到建管處申請建照，進來後就由都發局做審查，審過後，執照本身沒問題就會發照，希望6月之前能夠開工。

