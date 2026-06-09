新／14年戀情畫下句點！崔秀英、鄭敬淏證實分手 退回同事關係
娛樂中心／游舒婷報導
震驚！少女時代成員秀英、演員鄭敬淏愛情長跑14年，今（9）日被眼尖粉絲發現IG互相取消關注，根據韓媒報導，秀英方面回應證實，倆人14年的感情已經畫下句點。
據韓媒報導，經紀公司表示：「崔秀英最近確實與鄭敬淏分手了，兩人決定以良好的同事關係繼續相處。」崔秀英與鄭敬淏自2012年9月發展為戀人後，便大方認愛，14年來始終是韓國演藝圈公認的模範情侶，兩人不僅多次公開表達對彼此的支持，也經常在受訪時提及另一半，雙方粉絲也都相當看好這段互相支持的關係。
不過，據韓媒報導，隨著近年雙方演藝工作日益繁忙，聚少離多的情況逐漸增加，感情也因此漸行漸遠，經過審慎考慮後，兩人最終決定結束這段長達14年的戀情，鄭敬淏方面回應證實分手。
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