新／14年戀情畫下句點！崔秀英、鄭敬淏證實分手 退回同事關係

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

娛樂中心／游舒婷報導

震驚！少女時代成員秀英、演員鄭敬淏愛情長跑14年，今（9）日被眼尖粉絲發現IG互相取消關注，根據韓媒報導，秀英方面回應證實，倆人14年的感情已經畫下句點。

據韓媒報導，經紀公司表示：「崔秀英最近確實與鄭敬淏分手了，兩人決定以良好的同事關係繼續相處。」崔秀英與鄭敬淏自2012年9月發展為戀人後，便大方認愛，14年來始終是韓國演藝圈公認的模範情侶，兩人不僅多次公開表達對彼此的支持，也經常在受訪時提及另一半，雙方粉絲也都相當看好這段互相支持的關係。

廣告 廣告

不過，據韓媒報導，隨著近年雙方演藝工作日益繁忙，聚少離多的情況逐漸增加，感情也因此漸行漸遠，經過審慎考慮後，兩人最終決定結束這段長達14年的戀情，鄭敬淏方面回應證實分手。

秀英證實，已經跟鄭敬淏分手。（合成圖／翻攝自秀英、鄭敬淏IG）

更多三立新聞網報導

旅遊小心！韓國臭蟲危機再現 住飯店記得檢查這些地方

又有國家舔中！和中國發布聲明「支持統一」外交部不忍回擊

單親媽籌58萬開早餐店！親戚大方出借 律師感動：看到聖潔光輝

李多慧太拚出事了！痛到進醫院 遭醫警告不做1事「恐無法跳舞」

