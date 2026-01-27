新／2000元紅包貳獎連環開！老闆送貨、模板工撞頭見紅全中百萬

財經中心／師瑞德報導

「2,000萬超級紅包」貳獎百萬連環開！無論是出差順路刮、撞頭見紅、鸚鵡報喜或午休試手氣，全台多位幸運兒驚喜抱走百萬大獎，為農曆年節提前添喜氣！（圖／記者師瑞德攝影）

隨著農曆春節腳步近了，深受民眾期待的「2,000萬超級紅包」刮刮樂熱度持續攀升。近日全台各地傳出百萬大獎喜訊，從出差送貨的男老闆、趁午休試手氣的工地師傅，到撞到頭「見紅」的模板工，紛紛傳出獲財神爺眷顧的好消息。

出差送貨順路刮 台中男老闆一張即中百萬

位於彰化員林的「金財霸彩券行」日前開出百萬大獎。代理人陳小姐表示，幸運兒是一位中年的台中工廠男老闆，每次來員林出差送貨後，都會習慣到店內報到。當天他先刮了一張1,000元面額的刮刮樂試手氣，隨後在店員介紹下，乾脆地挑選了一張剛上市的「2,000萬超級紅包」，沒想到僅刮一張就幸運刮中100萬元。該名中獎人當場開心直呼自己受到財神爺眷顧，要趕緊回家跟老婆炫耀。

工地師傅午休續投 「再給自己一次機會」驚喜出運

台中市東區的「高聖彩券行」也傳出喜訊。中獎人是一位30多歲的工地師傅，趁著中午用餐時間與同事一同進店購買。第一張刮開未如預期，他決定「再給自己一次機會」購買第二張，由於急著回去上班，他僅先刮開條碼請店員確認。當電腦畫面顯示「未授權」時，他趕緊將整張刮開，才赫然發現真的刮中100萬元，激動大喊：「我出運了！」

鴻運當頭！模板工撞頭見紅 竟刮出二度蜜月獎金

桃園市桃園區「旺財彩券行」則有一段奇妙的中獎經歷。一名中年模板工在當天上工時不慎撞到頭流血，但他心想「見紅」可能是財運前兆，下班後隨即前往彩券行。起初僅中幾張小獎，沒想到刮到最後一張時，驚喜出現100萬元大獎。中獎男子驚呼這一撞竟然是財神爺敲門的訊號，並開心計畫要帶老婆去歐洲進行二度蜜月。

鸚鵡跳躍現吉兆 七旬老翁連刮4張喜抱百萬過好年

位於台中大里的「迎春彩券行」，則有動物助攻現吉兆。一名年約70歲的老翁當天連續購買4張「2,000萬超級紅包」，在第4張時幸運刮中100萬元。代理人廖先生分享，這兩天店內飼養的3隻虎皮鸚鵡不斷在籠內跳上跳下，行為與平常不同，沒想到真的是中獎吉兆。老翁領獎時也開心表示，今年可以過個大好年了。

