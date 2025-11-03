新／9億CEO與辣妹交纏死！信義豪宅雙屍命案手機破解 3藥頭落網

社會中心／陳佳鈴報導

陳男坐靠沙發，曾女則斜倚在其身側，桌上散落白色粉末、藥錠與吸食器具，疑為多種毒品混合使用的殘留物。（翻攝畫面）

發生在上個月25日，台北市信義區一棟高級豪宅驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警循線追查破解陳男的手機後發現，陳男生前不僅多次向藥頭購買毒品，甚至直接在豪宅內進行交易，37歲蘇姓女子為主要供應者，其同居男友謝姓男子與友人鍾姓男子負責配送毒品，今天3人遭拘提，交保後限制出境。

警方調查，死者陳男為知名創投公司負責人，公司資本額高達9億元，其父經營化妝品包材起家，目前擔任控股公司執行長。命案當日，父子原訂家聚，卻遲遲聯絡不上。父親前往兒子位於永吉路的豪宅查看，赫然發現陳男與一名女子倒臥客廳，已明顯死亡。

廣告 廣告

25歲曾姓女子被發現與富商陳男陳屍豪宅內。（圖／資料照）

當時陳男坐靠沙發，曾女則斜倚在其身側，桌上散落白色粉末、藥錠與吸食器具，疑為多種毒品混合使用的殘留物。經初步檢驗，確認含有K他命、喵喵、大麻、FM2，以及可製作「神仙水」（G水）的前驅化學溶劑。

檢警進一步解鎖陳男手機，掌握其多次與藥頭接洽的紀錄。今年10月22日，陳男找上37歲藥頭蘇玟云、鍾濠陽購買毒品，雙方談妥後，由蘇女的同居男友謝承諳帶著愷他命到陳男住居的豪宅大廳進行交易。據警方調查，陳姓男子生前買了至少7種毒品，當10月24日傍晚陳男帶著曾女返回豪宅前，先花了數萬元向鍾男買了不少毒帶回家與曾女一起服用狂歡，等到毒品沒了竟還向藥頭進貨，2人之死，極有可能是施用毒品過量的結果。

警方調閱監視器畫面比對後掌握重要線索，鎖定三人涉案，立即展開拘提行動。三名嫌犯被帶回後，坦承部分交易事實。全案移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後依《毒品危害防制條例》諭令蘇女以30萬元交保，鍾男20萬元、謝男5萬元，三人並遭限制出境出海。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

崩潰！台中冷氣工「18樓墜2樓露臺亡」2樓住戶才剛交屋半年

中華台北「無人機足球戰隊」授旗啟程 11月赴上海迎戰全球頂尖飛手

台中消防突祭禁調休！基層大炸鍋怒轟太苛刻 其他縣市也聲援

台中豬瘟疫情延燒！南投草屯皆傳豬隻暴斃 最新初篩結果出爐

