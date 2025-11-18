新／Cloudflare異常普發現金網站一度當機 數發部回應了

普發一萬網站一度當機。（圖／東森新聞）





超多網站大當機！數發部今（18日）晚間發布新聞稿指出，國際網路資安服務商Cloudflare發生服務異常狀況，影響部分政府重要網站運作，普發現金網站（10000.gov.tw）亦出現連線不穩定或無法正常開啟的情形。目前數發部正與Cloudflare釐清問題根因、影響範圍與緊急應處措施。

數發部指出，今日晚間7點48分Cloudflare網站公告發生網路連線異常問題，導致全球使用Cloudflare網路資安服務之網站受到影響。數發部已在第一時間與Cloudflare官方聯繫，雙方正密切合作，研擬並採取必要措施，加速恢復系統之穩定運作。

針對民眾權益，數發部強調，目前普發現金網站因Cloudflare網路服務偶有中斷連線情形，但不會影響民眾領取普發現金的權益。請民眾保持耐心，如遇網站連線不穩情形，可稍後再重新嘗試，或是改用ATM領現方式領取普發現金。

根據《EBC東森新聞》觀察，目前普發一萬官網已經正常可以使用，提醒民眾若仍連線不穩，可以到ATM領現方式領取普發現金。

