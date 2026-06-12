等了好久的「聰明 Siri」，這次終於有比較清楚的輪廓了！iOS 27 把 Siri 和 Apple Intelligence 做更深度的整合，重點不是單純讓 Siri 回答更快，而是讓它更懂前後文、更能接住我們平常講話的方式，不用再像以前一樣每句都講得超精準，講錯一點就直接當機～這次小編先幫獺友們整理新 Siri 最容易有感的 3 種使用情境，看看它是不是真的準備從「指令機」進化成「AI 小助理」啦！

新 Siri 終於聰明了！iOS 27 升級後這 3 招這樣用最有感

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（圖片來源：Apple)

從指令機變 AI 助理，Siri 終於比較聽得懂人話了

過去的 Siri 很常被大家吐槽，因為它比較像一台只會照單執行的指令機，你必須一句一句講清楚，指令不能太模糊，前後不能太跳躍，甚至問完一件事之後，常常還要重新喚醒它，再把需求重新講一次，整個互動感很容易斷掉

但 iOS 27 的新 Siri 最大差異，就是它不再只處理單次語音指令，而是更強調上下文理解，能記住你前面問過什麼，也比較能理解你接下來追問的「那個」、「其中」、「剛剛那一個」到底是在指誰，這對日常使用其實超重要，因為我們跟真人講話本來就不會每一句都從頭講清楚，真正聰明的助理，就應該聽得懂這種自然對話

另外外媒也提到，新版 Siri 背後可能採用了 Google Gemini 模型來強化理解與生成能力～目前新 Siri 也還在 Developer Beta 測試階段，正式版預計秋季推出，實際功能、支援語言和穩定度，最後都還是要以 Apple 官方公告為準

新 Siri 終於聰明了！iOS 27 升級後這 3 招這樣用最有感

（圖片來源：Apple)

連續追問不用重來，查餐廳可以一路問到底

第一個最有感的場景，就是接龍式連續對話，以前你可能會先問 Siri「幫我找附近的拉麵店」，接著想知道哪幾家現在還有開，就得再把問題講得很完整，甚至重新喚醒一次，整個流程很像在跟一台很健忘的機器溝通

但新 Siri 的概念是，你問完「幫我找附近的拉麵店」之後，可以直接接著說「那其中哪幾家現在還有開」，甚至再追問「幫我訂晚上七點兩位」，Siri 會記得你前面是在問拉麵店，也能理解「那其中」指的是剛剛搜尋出來的店家，這種上下文接續能力，會讓查餐廳、看營業時間、接著訂位這種流程變得更自然

這一點看起來只是少講幾句話，但實際用起來差很多，因為你不用每次都從頭描述需求，Siri 也比較像是在跟你一起完成一件事，而不是每次只處理一個零碎指令，這才是真正像 AI 助理的地方

新 Siri 終於聰明了！iOS 27 升級後這 3 招這樣用最有感

（圖片來源：Apple)

訊息來了直接念給你聽，回覆也可以用講的完成

第二個很實用的情境，就是讓 Siri 幫你讀訊息和口述回覆，像是訊息進來的時候，你可以直接跟 Siri 說「念一下剛剛的訊息」，聽完之後接著說「幫我回他，晚點到，大概慢十分鐘」，確認內容沒問題後，就可以讓 Siri 送出

這個功能在開車、煮飯、化妝、整理東西，或手邊剛好不方便拿手機的時候，真的會很有感，因為整段流程都可以用講的完成，不用一直解鎖手機、不用切 App，也不用邊忙邊低頭打字

而且它的重點不是「Siri 會幫你傳訊息」這麼簡單，過去 Siri 也能做類似的事，但新 Siri 更強調的是整段互動的流暢度，它要能接住你前後的語意，知道你剛剛聽的是哪則訊息，也知道你下一句是要針對那則訊息回覆，這種細節才會決定它到底是偶爾用一下的新功能，還是真的能變成日常習慣

新 Siri 終於聰明了！iOS 27 升級後這 3 招這樣用最有感

（圖片來源：Apple)

看照片、看螢幕直接問，少掉截圖搜尋的麻煩

第三個就是結合 Visual Intelligence 的畫面理解能力，當你打開一張照片，或停在某個畫面上時，可以直接喚醒 Siri 問「這是什麼」或「這個地方在哪裡」，Siri 會透過畫面內容辨識，幫你找出照片裡的植物、地標、物品，或螢幕上正在顯示的資訊

像是你看到一張不認識的植物照片，旅遊照裡有一個想不起來名字的地標，或滑到一段資訊想追問更多細節，就不一定要自己截圖、打字、丟搜尋，再慢慢比對答案，直接問 Siri 就有機會得到回覆

這個場景其實很符合 Apple 想做的方向，不是硬塞一個很炫的 AI 功能給你，而是把 AI 放進原本就會發生的小動作裡，讓你少按幾下、少切幾個 App、少打幾個字，久了之後，這種看起來很小的便利，就會慢慢變成使用習慣

新 Siri 終於聰明了！iOS 27 升級後這 3 招這樣用最有感

（圖片來源：Apple)

小結

整體來看，iOS 27 的新 Siri 最值得期待的地方，不是它會不會變得很會聊天，而是它能不能真正理解情境，幫你把日常任務接起來，從連續追問、訊息回覆，到看螢幕找答案，這些功能如果做得穩，Siri 才有機會從大家偶爾叫出來問天氣的工具，變成真正會出現在生活裡的 AI 助理

不過目前新 Siri 仍然在 Developer Beta 階段，很多細節都還可能調整，支援語言、實際速度、辨識準確度，以及最後正式版會開放到什麼程度，都還要等 Apple 秋季正式推出後才會更清楚，只能說，這次 Siri 終於不是只換新包裝，而是真的開始往「比較懂你」的方向前進啦！不過也要提醒大家，現在小編還在等候名單，如果要等實測，就要稍微等等啦！想體驗的人，也記得要把語言改為英文，區域改成美國哦！這樣可以更快體驗到新版 Siri~

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