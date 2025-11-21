新AI製圖神器！Google「Nano Banana Pro」登場 亂碼中文掰掰

目前市面上的 AI 生成工具百家爭鳴，Google也不甘示弱，宣布推出更強、更厲害的AI 繪圖模型「Nano Banana Pro」。作為 Nano Banana 的升級版，新模型基於強大的 Gemini 3 Pro 架構打造，不僅大幅強化了製圖能力，更引入了多項專業級編輯功能，讓不少創作者相當期待。

Google 推出的初代「Nano Banana」是基於 Gemini 2.5 Flash 架構，雖然生成速度快，但在處理繁體中文、日文等複雜文字時，經常出現亂碼或筆畫錯誤，生成內容也相對簡易。

使用Nano Banana生成一張聖誕賀卡，可以看出錯字相當多。圖／Gemini生成

此次登場的 Nano Banana Pro 則迎來巨大升級，得益於 Gemini 3 Pro 架構，它不僅大幅提升了圖像的精細度，更能生成清晰、精準的繁體中文，並支援指定字體與紋理；甚至能準確將指令翻譯成韓文、日文等複雜語言。此外，它還能連動Google的龐大知識庫，協助使用者快速製作食譜圖解，或將天氣、體育賽事等即時資訊轉化為清晰的圖表。

Nano Banana Pro生成的聖誕賀卡，沒有錯字也相當清晰。圖／Gemini生成

Nano Banana Pro還支援「局部編輯」，使用者可針對圖片特定區域進行微調，例如調整相機角度、改變對焦主體、應用細緻調色，甚至能直接轉換場景光線（如將白天改為黑夜或創造散景效果）。

目前免費版即可使用Nano Banana Pro生成圖片。圖／台視新聞

至於如何使用？目前免費版用戶即可體驗。只要進入 Google 的 Gemini 介面，選擇建立圖像，並將模型切換至「3 Pro 思考型模型」，即可開始使用。不過要提醒大家，免費版有額度限制，用量耗盡後將自動切回舊版模型生成圖片。

