新ICG螢光偵測 助乳癌患降低大象手

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郭綜合醫院外科醫師吳芳綺說明新一代ICG螢光偵測技術。

（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

一名56歲女性完成乳癌治療，右側上肢淋巴水腫，變成「大象手」。郭綜合醫院透過新一代ICG螢光偵測技術，配合高科技的影像導引系統，有助於乳癌患者精準鎖定病灶，改善水腫情形。

在台灣，乳癌為女性最常見的癌症，根據國民健康署統計，每年有逾萬名女性罹患乳癌。郭綜合醫院外科醫師吳芳綺表示，過去為了清除癌細胞而進行的大範圍腋下淋巴廓清，常造成「大象手（淋巴水腫）」困擾，現今只要透過顯影器材，就能將0.35釐米寬且透明的淋巴管標記出來，進行淋巴移植手術，改善因淋巴引起的水腫。

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淋巴系統是腫瘤細胞轉移的路徑之一，所謂的前哨淋巴結，就是指與腫瘤連接的前端淋巴結。前哨淋巴切除是一種相對低風險的手術，主要用於評估癌細胞是否擴散至淋巴系統，常見於乳癌、黑色素瘤、攝護腺癌等癌症患者。

吳芳綺指出，一名60歲女性初期乳癌患者，接受乳房部分切除併前哨淋巴結切片，經甲基藍、ICG螢光偵測雙重追蹤技術，精準摘除3顆顯影淋巴結。患者腋下僅3公分切口，術後手部可舉過頭、無水腫，復原良好。

郭綜合醫院引進的新一代ICG螢光導航設備，結合甲基藍、ICG螢光「雙重追蹤」技術，能精確找出脂肪深處或染色較淡的淋巴結，將淋巴水腫機會降至5％以下，若確定無癌細胞轉移，即可安心免除腋下淋巴結全廓清。