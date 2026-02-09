斷了兩代交情淚喊：不敢再碰政治！林岱樺涉貪1496萬…住持開庭比1手勢
記者簡榮良／高雄報導
再被提起已經是連名帶姓！民進黨立委林岱樺最早問鼎高雄市長大位，卻因捲入涉貪1496餘萬助理費案，重挫聲勢，初選落馬。而擔任林岱樺左右手的通法寺住持釋煌智，去年6月交保時聲淚俱下承諾未來將不再與政治人物來往，大難臨頭各自飛，2代交情就此劃清界線！幾個月過去，今（9）日上午9時許釋煌智被傳喚開程序庭，一下座車雙手合十，面露一抹微笑，對訴求隻字未提，由4名律師代為發聲，表示開完庭再向外界報告。
釋煌智今日上午召開程序庭，黑色座車一抵達法院門口，為其辯護的4名律師早早排排站準備迎接，釋煌智似乎已整理好情緒，穿著同一套袈裟，除了招牌雙手合十還略帶一抹微笑，面對媒體提問，數度望向律師，伸手筆畫示意代答。律師簡單說明，因為還要準備開庭討論，希望給點時間，等開完庭再向外界報告。
53歲的林岱樺是7連霸立委，得票率皆超過6成，勤跑基層實力雄厚，是民進黨2026高雄市長初選最早表態問鼎大位的人，但捲入涉貪助理費案，重挫聲勢；林岱樺等人涉嫌詐領助理費及加班費，再由助理回捐，總額1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例的利用職務詐取財物、公益侵占等罪起訴，儘管在初選民調前多次腰桿挺直強調自己清清白白、被司法追殺，甚至下猛藥，頂了一顆俐落短髮，最終民調仍不敵賴瑞隆，失去競選高雄市長門票。
談到選舉，就不能不提通法寺和林岱樺淵源，據說有兩代的交情，以林岱樺父親林三郎名義成立「林三郎覺教基金會」，住持釋煌智就掛名董事長，曾爆出林岱樺向廠商索討「不樂之捐」建廟引發爭議，地方人士爆料，釋煌智跟一般出家人不同，實際上是林岱樺智庫左右手，身分類似「總幹事」，還握有林岱樺服務處的人事權。
林岱樺爆發涉貪助理費案後，釋煌智很快也被查出透過「林三郎覺教基金會」協助林岱樺投入市長初選，並依此支付員工薪資591萬餘元，遭控協助林岱樺進行帳務運作，加上檢調破解林岱樺的手機對話後，發現她稱呼釋煌智為「老公」，且兩人有多則曖昧訊息，具備共犯強烈動機，檢方依涉嫌公益侵占及洗錢罪嫌起訴釋煌智，去年2月27日羈押禁見，6月23日經法院審理後獲得 20 萬元交保並限制住居、出境出海。
釋煌智得知能交保當庭落淚並感謝法官，並向法庭承諾未來將不再與任何政治人物有接觸或往來，配上雙手合十，而法官也雙手合十請釋煌智：「不要再用這種語氣跟我說話了」。相隔近一年再次踏上法庭，案情如何發展，外界高度關注。
▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)
