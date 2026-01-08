斷交下場淒涼！友邦媒體細數「投靠中國慘案」：台灣很重要

國際中心／倪譽瑋報導

近年來不少拉丁美洲國家傾向中國，盼望中方能帶來投資。台灣邦交國巴拉圭當地媒體指出，不少與中國合作的拉美國家，下場都不太好，例如尼加拉瓜對中貿易逆差惡化76％、巴西面臨「去工業化」危機；還有與台灣斷交的宏都拉斯失去外貿市場、薩爾瓦多並未拿到實質有益建設等，報導直言國家「與台灣的關係至關重要」。

外媒質疑中國與拉丁美洲合作「不平衡問題」

據外媒《ABC Color》報導，先前中國政府發布《中國對拉美和加勒比海政策文件》，強調互利合作與尊重主權，深入推動高品質共建一帶一路、倡導平等有序的經濟全球化。

報導指出，其實不完全如中方所述，部分國家仍須接受「一個中國原則」、部分國家被中國大量出口商品，加劇貿易不平衡、損害了經濟。

厄瓜多、玻利維亞、烏拉圭等 出口不對稱

厄瓜多、尼加拉瓜，這兩國對中貿易逆差分別惡化了147％和76％，中國這些國家出口高附加值製造品如摩托車、手機，進口的卻是甲殼類、銅礦石、糖等初級產品，專門研究拉丁美洲的國際顧問阿方索（Alfonso Algora）直言，「如果沒有強有力的產業政策，就很難避免這種不對稱的情況」。

另外，像阿根廷、玻利維亞、烏拉圭等國家，雖然是中國的貿易夥伴，但貿易平衡也出現了明顯惡化，其中烏拉圭的情況較為嚴重，20年來中貿易額下降了1000％以上。

巴西面對中國補貼優勢壓力大

至於巴西是拉丁美洲國家中的巨頭，大豆貿易順差明顯，但當地媒體廣泛報導，國內正遭受嚴重的「去工業化」，1972年巴西製造業佔國內GDP的20％以上，如今下降至約11％。

阿方索認為「問題不在於國家規模，而在於競爭類型」中國有廉價出口與補貼優勢，任何拉美國家都無法匹敵其生產規模。

北京的承諾投資 卻引發委內瑞拉債務

報導指出，北京用來吸引其他國家的最大手段之一，就是承諾「大規模投資」，中方聲稱自己是多個拉丁美洲國家「主要貿易夥伴」，並且透過「重大項目」擴大了在該地區的影響力。

但這些項目的附帶條款往往相當複雜，甚至帶有掠奪性，例如委內瑞拉與厄瓜多因和中國合作背下巨額債務，不得不以石油等資源償還、限縮國內發展。

斷交台灣挺中 薩爾瓦多、宏都拉斯等下場慘

建設展開後，雖然媒體對中國的投資承諾抱持期待，但技術投入大多有限，報導舉出，部分國家因中國開的支票而與台灣斷交，例如巴拿馬，中方投資並非根本性的或直接的、薩爾瓦多的案例則顯示，合作僅限於「體育場外交」，僅有圖書館等象徵性作為，並未建立可持續的工業體系。

還有哥斯大黎加對中國的貿易逆差飆破150％，其醫療器材的出口，不足以抵銷中國進口的汽車等產品；宏都拉斯被報導形容為「最慘痛的案例」，該國失去了台灣蝦類市場（出口量下降了近70％）；而對中國貿易逆差在短短一年內就達到了25.2億美元。

巴拉圭媒體提醒「外交失去台灣」風險

聚焦到台灣的邦交國巴拉圭，如果外交轉向中國，可能對初級產業、製造業、服務業造成影響，巴拉圭與中國之間實際上存在著一種「單向自由貿易協定」，巴拉圭每年從中國進口超過50億美元、出口額僅為3000萬美元；阿方索直言，收支平衡已經顯示出數億美元的損失「但這僅僅是冰山一角，還包括去工業化、貿易逆差和技術依賴的風險。」

報導認為，對於像巴拉圭這樣的小型開放經濟體而言，與台灣的關係至關重要；巴拉圭經濟與財政部（MEF）副部長Felipe González Soley指出，與國家對台經濟關係「已被證明是穩定、互補和互利的」。拓展市場固然重要，但也得確保尋求「清晰、可預測和互利共贏的規則」。

