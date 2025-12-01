斷交危機？ 友邦聖文森轉向「親中政黨」勝選

台灣邦交情勢近期出現變化，友邦聖文森及格瑞那丁上週經歷24年來首次政黨輪替，由主張與台灣斷交、與中國建交的親中政黨領袖傅萊德勝選並組成新政府，引發外界對台聖邦交穩固性的擔憂。同時，宏都拉斯總統大選選情膠著，兩位主要候選人均表態支持與台灣復交。面對這些外交挑戰，外交部次長陳明祺表示對聖文森邦交「很有信心」，外交部次長吳志中強調目前12個邦交國關係穩定。

外交部次長陳明祺。（圖／TVBS）

聖文森及格瑞那丁上個月國會大選結果令人關注，親中政黨候選人傅萊德勝選後擔任總理並組成新政府。由於傅萊德所屬政黨主張與台灣斷交並與中國建交，台灣的邦交狀況引發擔憂。對此，外交部次長陳明祺表示，台灣與聖文森的邦交已經持續44年，過去在各個國際合作領域上都非常堅實，因此對邦交關係仍然有信心。外交部也強調，目前12個邦交國的關係都很穩定。

另一方面，宏都拉斯總統大選投票已經結束，選情十分膠著。現任總統卡斯楚推出的候選人蒙卡達，面臨獲得川普力挺的右翼候選人阿斯夫拉，以及反對黨自由黨的納斯拉亞的挑戰。值得注意的是，後兩位候選人都支持與台灣復交。陳明祺指出，中國用各種利誘的方式來建立邦交，實際上是建立在不穩固的基礎上，相對而言，台灣對友邦的協助和合作是建立在較為可持續的發展上。

國安局副局長陳松吉。（圖／TVBS）

針對賴清德總統是否會出訪友邦鞏固邦交，有傳聞指出11月貝里斯曾有意籌畫邀請總統訪問，但最大的考量點仍在如何安排過境美國。當記者詢問國安局副局長陳松吉年底前總統是否有可能出訪以及是否有相關的踩點規劃時，未獲得明確回應。民進黨立委林楚茵表示，對賴清德總統來說，上任後是否要進行友邦訪問，外交部或總統府相關單位應該都會有自己的作業。雖然總統可能會利用機會出訪中南美洲，但在目前的時機點，今年實現的機率很渺茫。

