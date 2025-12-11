斷交台灣改喊中國好朋友！尼加拉瓜慘墜「史上最貴」高利貸陷阱 遭坑殺620億

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

尼加拉瓜在2021年宣布與台灣斷交，隨後轉向與中國建交，總統奧德嘉（Daniel Ortega）曾在今年7月一場紀念儀式上激昂高喊「中華人民共和國的團結友誼與合作萬歲！」不過，據外媒調查顯示，尼加拉瓜所預期的好處至今仍未實現，反而陷入中國高利貸陷阱，揹了逾20億美元（約新台幣624億元）的巨額債務。

尼加拉瓜陷入中國高利貸陷阱，揹了逾20億美元（約新台幣624億元）的巨額債務。（示意圖／合成自Pixabay）

據尼加拉瓜獨立媒體《Confidencial》報導，尼加拉瓜在2021年與台灣斷交後不久，在2023至2025年間，與中國企業簽屬11份貸款協議，本金僅約14.37億美元（約新台幣450億元），但再加上高額利息和其他費用後，最終總金額須償還高達20.5億美元（約新台幣645億元）。

經尼加拉瓜媒體調查，這些貸款協議利息介於4％至6％，並包含2％至3.5％的手續費、代理費等。政治學家Felix Maradiaga指出，中國每借款1元，尼加拉瓜必須償還20%到50%的額外利息與費用，相較世界銀行或國際貨幣基金（IMF）通常提供的1％利息、長達40年的償還期相比，中國的放款條件明顯高了十倍。

諷刺的是，總統奧德嘉頌揚中國是「盟友」，但數據顯示中國不是尼加拉瓜的主要援助者，而是主要「放款國」。不過，中國實際放款的資金也極少，根據統計資料顯示，11個專案中僅約7.4％資金來自中國，其餘9成以上仍是出自尼加拉瓜政府。目前僅由中國中工國際工程（CAMCE）承包的Punta Huete機場與國家緊急系統專案收到部分中國資金，其餘專案皆未撥款。

專家警告，所有來自中國的貸款皆與中國承包商掛鉤，導致貸款資金迅速回流至中國企業口袋；導致尼加拉瓜在能源、公路基礎設施、港口等領域，皆被中國債務和技術滲透。

Felix Maradiaga警告，隨著寬限期即將結束，未來3年，尼加拉瓜政府每年需支付中國1.5至2億美元（約新台幣46億元至62億元）的利息與本金。若經濟成長不足，尼加拉瓜恐面臨重談條件或讓渡戰略資產的風險，徹底陷入「債務陷阱」。

