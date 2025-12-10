斷交台灣！尼加拉瓜被中國高利貸坑慘 慘揹620億債務

國際中心／游舒婷報導

尼加拉瓜自2021年與台灣斷交、轉向與中國建交後，中國多次強調雙方的「合作」將為國家帶來龐大助益。然而最新媒體調查顯示，尼加拉瓜政府期盼的經濟回報至今仍未實現，反倒因一連串高利率貸款，陷入超過20億美元（約新台幣624億元）的巨額債務壓力。

尼加拉瓜斷交台灣轉向中國，但中國對尼加拉瓜的相關承諾跳票。（示意圖／合成自Pixabay）

根據尼加拉瓜獨立媒體《Confidencial》報導，2023至2025年間，尼加拉瓜與中國企業簽署11筆貸款協議，本金約14.37億美元。而與世界銀行、IMF或美洲開發銀行等長期融資相比，中國貸款成本高出許多，每借1美元需額外支付20%至50%，政治學者馬拉迪亞加分析，由於利率4–6%加上各類手續費，最終尼加拉瓜需償還約20.486億美元。

重大建設成本增加 機場預算幾乎翻倍

這也導致尼加拉瓜許多大型基礎建設案成本大幅增加，最具代表性的是Punta Huete機場，原估算需要4.4億美元，因利息與附加費用推升至近8億美元。其他如海岸公路第二期、物流中心擴建案，也因貸款成本增加上億美元。

同時，中國資金實際到位的狀況也極少，統計資料顯示，11個專案中僅約7.4%資金來自中國，其餘九成以上由尼加拉瓜政府支付。目前僅Punta Huete機場與其中一個專案收到部分中國資金，其餘專案尚未撥款。

儘管資金有限，尼加拉瓜仍持續付款，2024至2025年間，政府已支付超過6400 萬美元，包含佣金、利息與預付款，壓力漸漸沉重。

2026年起還款壓力暴增 尼加拉瓜恐面臨「債務陷阱」

國際關係專家指出，尼加拉瓜對中國政策傾向自主靠攏，中國幾乎不需額外付出就能在政治與戰略上取得影響力。中國貸款與承包商綁定，使資金回流中企，也讓尼加拉瓜在能源、電信、基礎建設等領域高度依賴中國技術與設備。

學者警告，多筆貸款將於2026至2028年進入還款高峰，每年需支付1.5至2億美元本息。若經濟成長不足，尼加拉瓜可能面臨重談條件或讓渡戰略資產的風險，陷入所謂「債務陷阱」。

