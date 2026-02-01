斷交台灣2年多…「這國」被中國坑慘了！貿易赤字近800億元

國際中心／林奇樺報導

宏都拉斯於2023年與台灣斷交、轉而與中國建立外交關係後，雙邊經貿成果持續受到關注。根據《Centroamérica360》整理的官方數據顯示，建交兩年來，宏都拉斯與中國的貿易往來出現明顯失衡，累計貿易赤字已超過25億美元（約新台幣789億）。

報導指出，2023年宏都拉斯對中國出口約1860萬美元，但自中國進口金額超過23億美元；2024年出口增至約3700萬美元，進口則攀升至約25.6億美元。中國雖成為宏都拉斯主要進口來源之一，卻未成為其重要出口市場。

《Centroamérica360》提到，宏都拉斯在2023年與中國建交的同時，終止與台灣的外交關係，也失去原本與台灣簽署的自由貿易協定。在斷交前，宏都拉斯對台灣年出口額曾超過1.2億美元，主要出口產品包括蝦類與咖啡，且享有免關稅待遇。

報導並以蝦類養殖產業為例，2023年宏都拉斯與台灣斷交後，失去原本的主要出口市場與免關稅待遇，改向中國市場銷售未能填補缺口。由於面臨約20%的關稅，以及價格偏低、採購量有限等問題，蝦類出口大幅下滑，造成企業關閉與就業流失，相關報導指出，受影響就業人數可能多達1.4萬人，對宏都拉斯南部地區衝擊尤為顯著。

報導指出，目前中國市場尚未彌補台灣市場流失所造成的缺口，宏都拉斯對中出口仍以咖啡、銅等原物料及低附加價值商品為主，出口規模明顯低於過去對台灣的水準。

