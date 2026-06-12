斷交後債務未清！宏都拉斯最新外債帳冊曝光 至今仍積欠台灣上百億

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[FTNN新聞網]

實習記者盛琳／綜合報導

宏都拉斯與台灣於2023年3月結束長達80年的外交關係。根據宏都拉斯財政部（SEFIN）發布的最新官方外債帳冊顯示，兩國斷交後相關債務仍未結清，宏國至今依然積欠台灣4.225億美元（約新台幣133.4億元）的雙邊外債，且該筆款項在帳冊中被標註於「China (Taiwan)」項目下。

宏都拉斯官方外債報告揭露其對台仍有133.4億元債務未清，該國在轉向與中建交後，目前正同時面對經貿結構轉型壓力與雙邊債務課題。（示意圖／Unsplash）

宏都拉斯先前轉向與中國建交，主要考量是期望從北京政府獲得更廣泛的經濟支持與融資貸款。不過建交至今，宏國當地正面臨中資企業湧入對本土產業生計及就業造成的競爭壓力；同時，隨著台宏經貿往來降溫，台灣減少對其市場進口，也使該國的核心外銷產業白蝦出口受到直接衝擊。

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目前宏都拉斯面臨債務留存與對中貿易成效不如預期的雙重現狀。這筆對台外債是否會成為宏國新政府後續評估親中政策、或考量與台灣重啟經貿及外交關係的關鍵變數，仍須由現任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）做出最終決策。

針對雙邊關係的後續可能，外交部長林佳龍日前出席巴拉圭投資商機說明會時指出，宏都拉斯總統阿斯夫拉曾於選前公開表示兩國過往關係優於對中關係，對此台灣政府對於未來台宏關係的發展可能性，持續抱持開放的溝通態度。

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