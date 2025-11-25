斷交後首度來訪！巴拿馬9名跨黨派國會議員今起訪台

〔記者黃靖媗／台北報導〕巴拿馬國會議員暨對中政策跨國議會聯盟(IPAC)兩名共同主席柯恩(Manuel Cohen)與德格拉西亞(Roland Ameth De Gracia)率領跨黨派國會議員訪問團一行9人於25日至29日訪台。據了解，這是巴拿馬2017年與我國斷交後，首度有巴拿馬議員組團來訪。

外交部表示，巴拿馬跨黨派國會議員訪問團在台期間將晉見副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍款宴，拜會立法院長韓國瑜、經濟部國際貿易署、國合會，並參訪新竹科學園區、工研院、國家實驗研究院台灣半導體研究中心台南基地、沙崙智慧綠能科學城及奇美博物館等，實地瞭解台灣政經社會、高科技創新與多元文化等領域發展現況，增進雙方未來推動合作交流的新動能。

外交部指出，巴拿馬是全球重要的航運、物流、金融及服務業樞紐，台灣不僅是巴拿馬運河主要使用國，也是巴拿馬出口商品僅次於美國的第2大出口目的國，兩國在智慧物流、半導體及人工智慧等高科技產業深具合作潛力，期待透過兩國間良性友好的互動與交流，重新開創雙贏榮景。

